¿Qué pasó con el batallón de seguridad de Carter que costó $1.000 millones?: Exigen que explique por qué no inició funciones

El concejal por La Florida, Reinaldo Rosales, realizó una dura crítica al alcalde Rodolfo Carter por su mal manejo del tema seguridad en la comuna, y anunció que realizó una citación, para que se explique por qué, el «batallón ciudadano» continúa en una fase de entrenamiento y no ha iniciado sus funciones, tal y como se tenía previsto durante el pasado mes de marzo.

En una video publicado en su cuenta en «X», Rosales mostró un extracto de una declaración del jefe comunal en la que admite que el «batallón en este minuto está en la fase de entrenamiento» , lo que a juicio del concejal «no se justifica».

«El hecho de que el batallón hoy día esté según lo que él (Carter) señala, en una etapa de preparación, no se justifica, por lo que como presidente de la Comisión de Seguridad he citado inmediatamente para reunirme la próxima semana, el día martes a las 2:00 de la tarde, a analizar este tema y pedir que se nos informe acerca del funcionamiento del batallón desde marzo, que es cuando debió haber comenzado, hasta el día de hoy», indicó.

«Esto en razón de que la principal función de los concejales es justamente fiscalizar la correcta ejecución de los recursos públicos», acotó.

Rosales indicó que luego de que se lleve a cabo la comisión, procederá a informar a los vecinos de La Florida sobre el estatus actual del «batallón ciudadano».

En su publicación, el concejal destacó que esta iniciativa tuvo un costó $1.000 millones para la Municipalidad de la Florida y que se contrató a ex uniformados con suficiente preparación por un lapso de 10 meses a partir de marzo.

$1.000 millones para los soldados de Carter

Cabe recordar que en diciembre pasado, el alcalde Carter, decretó estado de emergencia comunal, con el propósito de combatir la delincuencia y violencia en la comuna, lo que conllevaría a contratar a 100 exuniformados de Carabineros y ramas de las Fuerzas Armadas para ejecutar rondas de vigilancia -sin portar armas de fuego-. como parte del mencionado batallón.

«Vivimos en todo el país, en La Florida también, una situación gravísima de inseguridad. Por eso, conforme a ello, hemos decretado crear el Batallón de Protección Ciudadana, que vendrá a reforzar nuestro cuerpo de Seguridad Ciudadana. No es una policía, pero sí un cuerpo que protege a nuestros vecinos y colabora con Carabineros y con la Policía de Investigaciones”, dijo en esa oportunidad el edil.

No obstante, la creación de este «batallón municipal» generó diversos cuestionamientos al interior de la Municipalidad de La Florida, debido al costo que provocaría a la comuna.

Al respecto, el concejal Reinaldo Rosales, advirtió que esta medida al igual que todas las políticas de Carter, tenía un impacto comunicacional potente, pero no contribuía a resolver ningún problema, ya que, es populista y efectista.

«En primer lugar, se trata de personas que supuestamente sortearán una batalla contra la delincuencia, por eso el nombre de batallón. Pero como sabemos, son funcionarios municipales que no podrán portar armas. Lo que, junto con hacer imposible esa tarea, la transforma en una ruleta rusa para estos funcionarios. Por último, la cantidad de dinero municipal que quiere utilizar Carter para esta medida, puramente comunicacional, es exorbitante-, comentó Rosales.

El Ciudadano tuvo acceso a una citación del Concejo Municipal de La Florida -del 12 de enero de 2024-, en donde se planteó que uno de los temas a tratar es «Otorgar la subvención municipal Extraordinario año 2024, a la entidad que se indica, según el siguiente detalle: Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida; Monto. $1.000.000.000; Objetivos: Programa de apoyo en seguridad comunal a través del denominado Batallón de Protección Ciudadana. Contratos de trabajo, horas extras, cotizaciones previsionales, impuestos, finiquitos, reloj control, aguinaldos, seguros de vida».

Respecto al presupuesto multimillonario para esta medida de Carter, Reinaldo Rosales aclaró que provendría desde las arcas municipales de la comuna, por lo que estos $1.000 millones, debían ser utilizados para solucionar una serie de problemas que aquejan La Florida, «y no en un capricho comunicacional del alcalde Carter».

«Es una Corporación que no guarda relación con temas de seguridad (a quien se le destinará este dinero). Es algo muy extraño. Carter sabe que es inviable y por eso lo hace de esa manera, para que salga rechazado y luego poder decir en las medios que no lo hizo porque el Concejo no se lo aprobó», alertó el concejal en ese entonces.

