Remezón en el sur de Chile: Habría 400 concesiones acuícolas salmoneras con causal de caducidad

400 concesiones acuícolas con causal de caducidad en el sur de Chile

Recientemente, los CORE de la región de Los Lagos, Ricardo Kuschel, Patricia Rada y Francisco Reyes se reunieron con el Director Regional de Sernapesca, entregando información requerida sobre 166 concesiones acuícolas vinculadas a la industria salmonera a nivel regional, ello, tras el oficio solicitado desde la comisión del medio ambiente a Sernapesca.

En este sentido, el consejero y presidente de la Comisión de Medioambiente, Francisco Reyes, destacó a medios de prensa, la importancia de mantener una comunicación estrecha y fluida con Sernapesca para conocer el estado de avance de las caducidades acuícolas en la Región de Los Lagos. Durante la reunión, los consejeros expresaron sus inquietudes sobre el trabajo realizado por Sernapesca en relación a las concesiones acuícolas y se notificó un total de 166 caducidades a nivel regional.

Sin embargo, antecedentes requeridos al organismo pertinente, que según trascendió, se dará a conocer mediante la evacuación de un siguiente informe de Sernapesca, existirían 400 concesiones con causales de caducidad en el sur de Chile. De ellas, 166 en la región de Los Lagos y el resto distribuidas en las regiones de Aysén y Magallanes, principalmehte.

Reacción desde organizaciones

“Ha sido sorprendente conocer la información que Sernapesca ha entregado a la comisión de medioambiente del gobierno regional. Más sorprendente aún que esto haya estado así por años, sin que funcionara la institucionalidad pública”, señala el vocero del movimiento defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros.

Viveros agrega: “En las organizaciones socioambientales de la región de Los Lagos, sabemos que la industria genera actividad económica y empleo importante, pero eso no da derecho a funcionar fuera de la normativa. Por esta razón, llega el momento de hacer un profundo análisis, con la mayor seriedad, responsabilidad y conciencia, de manera que transformemos esta grave situación en una gran oportunidad para un reordenamiento del maritorio, tanto en las áreas protegidas de nuestra región, como fuera de ellas: así como en toda la Patagonia. Esperamos que todos los sectores involucrados estemos conscientes de todo lo que está pasando y que debe haber una respuesta del Estado que resuelva”.

Con respecto a los impactos de la industria salmonera y la necesidad de un reordenamiento de los espacios marítimos, Juan Carlos Torres Marimán, presidente de la Federación de trabajadores independientes de la pesca artesanal y buzos mariscadores de la comuna de Cisnes y miembro del Comité Bentónico de Aysén, señala: «no veo una política clara por parte del gobierno de turno como en general del Estado de Chile en poder conservar nuestros recursos para las futuras generaciones entonces frente a esto vamos a una política que en el futuro nuestros mares en los canales interiores estén todos sin oxígeno porque esa es una de las verdades que existe hoy día, si ya van más de 30 años contaminando no podemos esperar a 40 años a hacernos cargo con solo la actual limpieza superficial y la pérdida del oxígeno de los canales»

Torres Marimán, agrega: “El tema medioambiental de Chile es un fracaso porque no hay una evaluación ambiental que tenga poder para para prohibir y buscar los lugares adecuados para la instalación de las concesiones de la salmonicultura que están dentro de los bancos naturales. Éste es un tema importante que hay que señalarlo porque no hay ningún estudio que evalúe esas situaciones. Si bien hay muchos estudios del impacto de la salmonicultura y la fragmentación en cuanto a los plásticos, faltan sobre el oxígeno y la no sustentabilidad de la actual explotación salmonera”

Comunicado de 33 organizaciones: solicitan caducar concesiones

Se comparte el siguiente comunicado público, extendido a la Subsecretaria de Fuerzas Armadas:

Comunicado Público: Exigimos que se cumpla la ley

Industria salmonera opera al margen de la ley en región de Los Lagos 166 concesiones salmoneras están en causal de caducidad

Recientemente se ha hecho de público conocimiento el informe que SERNAPESCA región de Los Lagos entregó a la Comisión Regional de Medioambiente del Consejo Regional (CORE), sobre la existencia de 166 concesiones salmoneras en causal de caducidad, (5 ya caducadas), de las 501 habilitadas en la región, por incumplir alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 142 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Estas concesiones acuícolas en causal de caducidad se encuentran mayoritariamente en el archipiélago de Chiloé, además de archipiélago de Calbuco, Seno del Reloncaví y borde costero de Palena.

Las concesiones en cuestión, en su mayoría, pertenecen a empresas: Mowi, Salmones Humboldt, Ventisqueros, Aquachile, Cermaq, Salmoconcesiones, Salmones Tecmar, Yadran, Trusal y Multiexport.

Ante estas graves circunstancias, SERNAPESCA ha hecho uso de sus atribuciones y ha oficiado a la entidad gubernamental encargada de dar término a las concesiones acuícolas: la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, dirigida por Galo Eidelstein.

Dados estos hechos las organizaciones firmantes del presente comunicado EXIGIMOS:

1.- Que el Subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, HAGA CUMPLIR LA LEY y declare la caducidad de las 161 concesiones (Región de Los Lagos) que han incumplido con sus obligaciones legales, lo que permitirá que dichos sectores del mar chileno puedan albergar otros usos o actividades.

2.- Que SERNAPESCA inicie el mismo procedimiento en regiones de Aysén y Magallanes, dando a conocer públicamente cuantas concesiones salmoneras se encuentran en causal de caducidad, donde están ubicadas y el nombre de las empresas concesionarias.

En el momento actual que vive el país y la sociedad chilena, resulta fundamental que las instituciones del Estado funcionen y que la ley se cumpla para todos por igual.

La industria salmonera no puede seguir operando fuera de la ley, seguir contaminando y destruyendo los ecosistemas marinos de Chile de la manera que lo ha hecho los últimos 40 años, ni menos contar con el aval del Estado.

Organizaciones adherentes:

Aisén Reserva de Vida Comunidad Indígena Pu Wapi de Melinka Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén Fundación Ciudadanos y Clima Comunidad kawesqar residentes rio primero Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar Defendamos Chiloé Comunidad indígena yagan de bahía mejillones SCAC MAGALLANES Red de mujeres originarias por la defensa del Mar Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloé (Adac) Lof mapuche williche Kechalen de Queilen Cacique de la Futa Wapi Chilwe Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas Mission Blue Mujeres en Resistencia de Chile Fundación Glaciares Chilenos FUNDACION CHILE SUSTENTABLE Corporación Camino a Farellones MAS CHILOE Fundación Terram Observatorio Ciudadano Fundación Lenga Centro Ecoceanos Comunidad indígena Peumayen de Matao Comunidad Indígena Diaguita Punta de Lobos Radiodelmar.cl San Antonio Ambiental Corporación La Caleta Corporación El Canelo de Nos ONG MAP8 Corporación Camino a Farellones Paisajismo Huerto jardín

