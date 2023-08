Remezón político por socavón inmobiliario de Viña – Concón: Defensores de dunas por años vienen advirtiendo inminente desastre

Gabriel Muñoz: “Desde hace años denunciamos que esto pasaría y la Corte Suprema el año 2019 nos encontró la razón”

Un gigantesco socavón, generado en medio del reciente sistema frontal, mantiene un edificio del condominio Kandisky en riesgo de derrumbe. El incidente, que tuvo lugar la noche del martes en el límite de las comunas Reñaca y Concón, llevó a la evacuación preventiva de 12 familias, ante la preocupante amenaza.

El hecho, ha generado una fuerte repercusión política debido a una serie de responsabilidades que se vienen arrastrando por años y que involucra a diversas instituciones y fuego cruzado entre autoridades del Estado.

Importante señalar que, el campo dunar de Concón considera 50 hectáreas protegidas (32 declaradas santuarios y 20 de área verde) que hasta el día de hoy siguen estando bajo una gran presión de inmobiliarias con inminentes consecuencias y que involucra a empresas como Vimac, Besalco y Reconsa, esta última, dueña del proyecto de urbanización.

Cabe consignar que, durante el 2019 la Corte Suprema ordenó a las inmobiliarias Vimac y Reconsa, Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A, – entre los dueños de la sociedad se encontraba el ex ministro Eduardo Pérez Yoma (DC)- realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el proyecto de loteo y urbanización que afecta directamente el Campo Dunar de la Punta de Concón.

Sin embargo, insólitamente, hasta 2020 Reconsa no presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el EIA, de modo que la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a la empresa con una multa, asumiendo posteriormente una posición ambigua y cómplice en la Corte, a favor de la empresa, según denunciaron organizaciones. Finalmente, parte del proyecto de Reconsa fue traspasado a la empresa Besalco, que involucra al edificio con riesgo de derrumbe al lado del socavón.

En la ocasión, el abogado de la agrupación Duna Viva, Gabriel Muñoz, señalaba a prensa en octubre del 2021: “Los Planes de Contingencia son una contingencia a propósito de una resolución ya aprobada, pero en este caso en particular no existía. Es muy grave e insólito que la Superintendencia de Medio Ambiente en vez de sancionar y fiscalizar a Reconsa lo que hace es no sancionar en la Corte bajo ningún peso y aprobar un Plan de Contingencia sin que exista un EIA previo de una resolución de calificación ambiental”, expresaba el profesional.

Según explicó el abogado el Plan de Contingencia Ambiental aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente permitiría que Reconsa “poder intervenir en el terreno sin permisos, frente a esto desde Duna Viva acusan que a mediados de este año la empresa instaló un cerco en el área verde del Campo Dunar, prohibiendo el paso y privando a la comunidad de disfrutar del Santuario Dunar”.

Hoy, casi dos años después, el abogado se refiere a estos hechos: “Desde hace años denunciamos que esto pasaría y la Corte Suprema el año 2019 nos encontró la razón y ordenó proteger el campo dunar. Abuso y depredación inmobiliaria; negligencia culpable de autoridad ambiental y municipal, resultado: crónica de un desastre anunciado”

El abogado Muñoz señaló este 24 de agosto, que han presentado un requerimiento por escrito dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, exigiendo que cumpla su obligación y presente una demanda en tribunales, por daño ambiental causado en las dunas de Concón contra la Constructora e Inmobiliaria Vimac, titular del proyecto “Alto Santorini”, por haber causado dolosamente daño irreparable a la biodiversidad y ecosistemas del Santuario Dunar de Concón en el área correspondiente a Viña del Mar.

El abogado de Duna Viva, explicó que “esta acción deja en evidencia la omisión negligente de la alcaldesa Ripamonti, pues permitió que la inmobiliaria Vimac causara un daño ambiental irreparable con su proyecto “Alto Santorini”, ya que las dos torres de este proyecto, que suman 38 pisos y que están en el borde sur del campo dunar, fueron autorizadas por el municipio, permisos que, inclusive ahora defiende junto con la Inmobiliaria ante tribunales. Lo anterior pese a que hay fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que establecieron que el proyecto es ilegal porque no cuenta con estudio de impacto ambiental, previo a otorgar cualquier permiso de construcción, lo que es obligatorio en esa zona”.

Muñoz también aseveró a El Ciudadano: “No es tiempo de discursos, sino de acciones”, agregando que parte de sus anhelos es que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema y que significa que “No se puede construir alrededor, ni cera, ni proóximo ni sobre las dunas de Concón mientras no exista Estudio de Impacto Ambiental”.

Geólogo advierte que edificio aledaño a socavón “tiene una gran posibilidad de derrumbe”

Christián Salazar, geólogo de la Universidad Mayor, quien en diálogo con 24 Horas dejó claro que la lujosa torre de departamentos, cuyo valor llega a los U$800.000, con gastos comunes que pueden alcanzar los $400.000, representa un riesgo inminente.

“Técnicamente cumplió todos los requisitos acordes al plan regulador de la comuna en cuestión”, aseguró antes de aclarar que, sin embargo, no se “contempló la componente de peligro y riesgo geológico de dónde se está construyendo”.

Respecto de la zona donde se produjo el peligroso socavón, detalló que “ahí se ha generado una inestabilidad del sustrato, donde está sostenido este edificio, son paredes inestables, literalmente ahora se ha abierto este socavón donde estaban ocurriendo precipitaciones y puede seguir agrandándose, exista o no edificio, ese socavón tiene hoy día paredes inestables”.

“Agregamos la componente de que está (hecha) la construcción, he consultado con colegas ingenieros civiles y me han indicado que es casi insostenible, no rescatable, a primera impresión”, agregó.

Importancia de las dunas

Las dunas de Concón se caracterizan por estar sobre una terraza litoral a más de 30 metros sobre el nivel del mar. Son dunas fósiles, que no son alimentadas de la arena de una playa vecina al estar separadas del mar por un acantilado. Como fue reconocido por el Decreto Supremo Nº 45, se trata de un área que presenta características únicas, alberga un ecosistema extremadamente frágil y forma parte del patrimonio cultural de la región. Cuenta con la mayor diversidad de flora y fauna del sistema dunar litoral de Chile. El campo dunar de Concón considera 50 hectáreas protegidas (32 declaradas santuarios y 20 de área verde) que hasta el día de hoy siguen estando bajo una gran presión de inmobiliarias y que ha traído como consecuencia desprendimiento de partes del campo Dunar que son irrecuperables.

Seguir leyendo más…