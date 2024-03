Sacan a relucir el día en que Hermosilla defendió a USS ante Municipalidad de Recoleta: Revelaciones de coimas y corrupción

Imagen portada: Luís Hermosilla / Fuente: https://juanpablocardenas.cl/

Cuando Luis Hermosilla defendió a USS ante Municipalidad de Recoleta

El caso del 2013, es recordado por el medio Interferencia, cuando la Universidad San Sebastián enfrentó judicialmente a la Municipalidad de Recoleta, involucrando al entonces director de Obras, Carlos Reyes, quien mencionó en un juicio abreviado que Enrique Herrera, representante legal de la USS, ofreció coimas para reducir el precio del uso de suelo comunal.

De acuerdo a la publicación, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de cerrar una rampa de acceso a estacionamientos operados bajo la sede de la universidad, respaldando su facultad para anular el «comodato precario» sobre un «bien nacional de uso público».

En medio de la publicación de Interferencia , se destacan vínculos entre la USS y figuras políticas influyentes, como Andrés Chadwick, actual decano de la Facultad de Derecho de la USS, y Pablo Longueira. También se menciona la participación de Luis Hermosilla, abogado que defendió a la USS en el caso y que posteriormente se vio envuelto en el escándalo. Este caso reaviva la discusión sobre corrupción y coimas en el ámbito educativo y político, afectando la reputación de la universidad y sus conexiones con figuras del poder en Chile.

Compartimos a continuación, la publicación íntegra del medio Interferencia:

Lun Lee / Interferencia

El caso se remonta al 2013 cuando la Universidad San Sebastián se enfrentó judicialmente a la Municipalidad de Recoleta en la arista que involucró al entonces director de Obras, Carlos Reyes, quien en un juicio abreviado mencionó que Enrique Herrera, representante legal de la USS y patrocinado por Hermosilla en el caso, ofreció coimas para que rebajara el precio por el uso de suelo comunal.

Según constató The Clinic, corría enero del 2014 y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaba la decisión que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tomó mediante un decreto municipal para ordenar el cierre de una rampa de acceso a los estacionamientos que operan debajo de la sede de la Universidad San Sebastián ubicada en Pío Nono con Bellavista.

El tribunal, determinó que el edil actuó dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades para anular el otorgamiento de un «comodato precario» sobre un «bien nacional de uso público», sitio donde se ubicaba la rampa de acceso a los 500 estacionamientos que se usufructuaban comercialmente sociedades vinculadas a las USS y que en ese entonces eran de los más caros en Santiago.

La fiscal Cañas llevó a un juicio abreviado a Reyes, director de Obras, quien en la audiencia reconoció cuatro delitos de cohecho, pero, además, mencionó una coima de $14 millones que intentó pagar la USS por medio de Enrique Herrera, representante legal de la institución educativa. Esto, con la finalidad de que Reyes intercediera ante la alcaldesa y rebajar el pago por el uso del suelo comunal.

El dictamen de los magistrados, además de ampararse en las atribuciones de Jadue en, consideraron otros dos elementos en su decisión. La primera de ellas, el caso de corrupción que investigaba la Fiscalía Centro Norte que ligaba a la USS con las coimas cobradas por el condenado ex director de Obras, Carlos Reyes.

En adición, un proceso que la Superintendencia de Medio Ambiente inició en ese entonces por diversas irregularidades. En particular, el organismo detectó que la USS, ligada a sociedades con distintos giros, era dueña del «conjunto armónico bellavista» que incluía tres torres de departamentos en la misma manzana de Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.

El problema descubierto por la SMA es que la USS no ingresó en el Estudio de Impacto Ambiental la zona educacional sino solo los edificios habitacionales.

Ahora bien, según el mismo medio citado, respecto a la arista correspondiente al ex director de Obras, la Fiscalía denunció que Reyes, bajo la administración de la alcaldesa Sol Letelier (UDI), cobraba coimas para que el local comercial siguiera operando.

Las diligencias del Ministerio Público incluyeron la incautación de documentos, discos duros e interrogatorios a testigos e imputados; Macarena Cañas, fue la persecutora a cargo de la investigación.

En ese entramado judicial que involucraba a Reyes, quien defendía a Herrera -entonces miembro de la junta directiva de la USS- era el abogado Luis Hermosilla.

Cañas llevó a un juicio abreviado a Reyes, quien en la audiencia reconoció cuatro delitos de cohecho, pero, además, mencionó una coima de $14 millones que intentó pagar la USS por medio de Enrique Herrera, representante legal de la institución educativa. Esto, con la finalidad de que Reyes intercediera ante la alcaldesa y rebajar el pago por el uso del suelo comunal.

En ese entramado judicial que involucraba a Reyes, quien defendía a Herrera -entonces miembro de la junta directiva de la USS- era el abogado Luis Hermosilla.

De hecho, según publicó La Segunda en agosto del 2013, rememora la condena que sufrió Reyes como autor de nueve delitos de cohecho y uno de falsificación de instrumento público en un juicio abreviado a puertas cerradas.

Fue en esa instancia que la fiscal Cañas afirmó que el directivo de la USS, Enrique Herrera, «está siendo investigado». El representante legal de la institución educativa asistió al tribunal esa mañana, y lo hizo, precisamente, acompañado de su abogado Luis Hermosilla, quienes, debido a la petición de defensa para decretar secreta la audiencia, no pudieron ingresar a ella.

Para ese entonces, el ahora actor principal del caso audios, Luis Hermosilla, ya era un influyente abogado de la plaza. Uno de los antecedentes se dio meses después de trabajar con el directivo de la USS, cuando el 18 de abril de 2014 era portada de la Revista Capital junto a Andrés Chadwick (UDI), hoy decano de la Facultad de Derecho de la USS y Pablo Longueira (UDI), la noticia, una nueva consultora a cargo de los tres hombres: LCH&H.

Según indica El Mostrador la amistad Hermosilla-Chadwick se fundó en los pasillos de la Universidad Católica cuando fueron compañeros en la Escuela de Derecho, quienes formaron parte de los cercanos al ex senador gremialista, Jaime Guzmán.

Para ese entonces, el ahora actor principal del caso audios, Luis Hermosilla, ya era un influyente abogado de la plaza. Uno de los antecedentes se dio meses después de trabajar con el directivo de la USS, cuando el 18 de abril de 2014 era portada de la Revista Capital junto a Andrés Chadwick (UDI), hoy decano de la Facultad de Derecho de la USS y Pablo Longueira (UDI), la noticia, una nueva consultora a cargo de los tres hombres: LCH&H.

No obstante, la consultora no prosperó y ni siquiera alcanzó a tener oficinas durante sus seis meses de funcionamiento. Diez años después, Hermosilla es el principal involucrado en el caso audios, Chadwick se encuentra inhabilitado de ejercer cargos públicos y Longueira, el principal imputado del caso coimas.

Y aunque Chadwick tuvo que alejarse de la vida pública dada la acusación constitucional en su contra el año 2019, el ex ministro de Estado es actualmente decano de la Facultad de Derecho de la USS que defendió Hermosilla en el pasado.

El primo hermano del presidente Piñera, comenzó como decano el 1 de abril de 2022, pero ya estaba vinculado a la institución desde el año 2017 en la misma facultad que hoy encabeza y también en el Centro de Derecho Público y Sociedad (PublicUSS).

Revise: Llegada de Harboe, Burgos y Vivanco marca entrada del ‘Rechazo transversal’ a las filas de Universidad San Sebastián

En ese sentido, desde el arribo de Chadwick a la facultad, también aterrizaron otras figuras públicas a la casa de estudio como la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el ex fiscal Manuel Guerra, el ex ministro Jorge Burgos, el subsecretario Felipe Harboe y la ex ministra Marcela Cubillos.

En la misma línea, en medio de la investigación contra Hermosilla, trascendió que el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Sepúlveda, participaría como docente en el Magíster de Derecho Penal Económica según indicó la misma página del plantel educativo.

Sin embargo, Iván Navas, director del programa, comentó a Radio Biobío que «en el caso del abogado Sepúlveda, este no tiene contrato con la USS y su vinculación hasta el momento era solo la invitación ya comentada, la cual, hemos decidido retirar por el momento para evitar cualquier tipo de malentendido».

La decisión se ampara precisamente en la relación que existe entre Chadwick y Hermosilla que, a la luz de la información conocida, recibió información que el abogado obtuvo de Sergio Muñoz, ex director de la PDI. En ese entendido, Sepúlveda habría dictado clases en la misma facultad del decano hoy apuntado en el caso Hermosilla.

Seguir leyendo más…