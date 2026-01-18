«Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera»: denuncia desde Penco en medio del fuego que arrasó bosque de Queule

Un mega incendio forestal, aún incontrolable, devasta Penco Lirquén, quemando el proyectado Parque para Penco y los últimos bosques de Queule, especie en peligro. La comunidad denuncia que el fuego se expandió en el área donde la minera Aclara planea instalarse, en medio de un histórico conflicto socioambiental.

Autor: Seguel Alfredo
Una catástrofe ecológica y social de proporciones históricas se desata en la comuna de Penco, Región del Biobío, donde un incendio forestal de origen aún no determinado avanza sin control, consumiendo el emblemático Fundo Coihueco.

Este territorio, objeto de una férrea disputa entre la comunidad y la industria extractiva, alberga el Parque para Penco y los últimos bosques de Queule del mundo, una antigua especie arbórea en peligro crítico. Las llamas también han arrasado numerosas viviendas, configurando un escenario de desolación y pérdida incalculable.

Ver también / «Estamos conmocionados (…) es urgente superar el modelo forestal»: Camila Arriagada, ex Core del Biobío, habitante de Penco Lirquén

La Corporación Parque para Penco, en una publicación, denuncia que el siniestro comenzó con tres focos aislados, dos de ellos «muy cerca de donde se quiere instalar la minera». Lo que inició como puntos localizados se ha transformado, en cuestión de horas, en el peor incendio en décadas para el sector Penco-Lirquén.

La Corporación publicó: «Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera, se quemaron muchas casas«, relata la organización, mientras bomberos y brigadistas libran una batalla contra el fuego.

El drama trasciende la emergencia inmediata y se enmarca en un conflicto de años. El Fundo Coihueco es el corazón de un proyecto comunitario de parque público y, a la vez, el epicentro de la polémica por el proyecto de tierras raras. La comunidad sostiene, desde hace tiempo, que el parque y la preservación de este ecosistema único son «incompatibles» con la minería, debido a la amenaza sobre la calidad excepcional del Río Penco, el turismo local y la frágil biodiversidad.

Relacionado / Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Numerosas viviendas han sido afectadas por el fuego y miles de evacuados

Entre lo perdido figuran ejemplares centenarios de Queule, árboles considerados «fósiles vivientes» o «dinosaurios» botánicos, según ha destacado la Corporación Parque para Penco, junto a otra flora y fauna nativa irremplazable.

La Corporación, en un amargo lamento, cuestiona: «Sin queules, sin pitaos, sin fauna nativa… así les conviene«. Esta afirmación refleja la profunda desconfianza de los vecinos, quienes ven con horror cómo las llamas consumen precisamente el territorio que buscan proteger del extractivismo, luego de décadas de monocultivos forestales inflamables.

Parque para Penco

Hace dos meses, la Corporación publicaba: “Como Corporación Parque Para Penco, estamos felices de ser parte de este importante hito para nuestra comuna y su medio ambiente. Valoramos enormemente el trabajo realizado en conjunto con la Universidad de Concepción @fcaudec y también recalcamos que la plantación de árboles nativos no solo contribuye a la prevención de incendios forestales, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y territorialidad de las comunidades”.

Agrega: “Asimismo, recalcamos la importancia del lugar, por la presencia de un relicto de bosque nativo milenario, con especies en peligro de conservación, una gran diversidad de aves y un rol clave en la protección de las aguas de la comuna”.

