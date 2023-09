Senadora Isabel Allende Bussi: “Me provoca profundo dolor que, en estos 50 años, en lugar de avanzar estemos retrocediendo”

La senadora Isabel Allende Bussi

María Isabel Allende Bussi, nació en Santiago el 18 de enero de 1945. Socióloga y militante del partido socialista de Chile. Ha desarrollado su carrera política a nivel internacional, a nivel parlamentario en el Congreso Nacional de Chile y a nivel partidario en el Partido Socialista de Chile (PS).

Está formada académica y profesionalmente como socióloga de la Universidad de Chile y tiene el grado de magíster en sociología alcanzado en la Universidad Autónoma de México, además de otra maestría en Ciencias Políticas de la FLACSO.

Es la tercera hija del expresidente Salvador Allende y de su esposa, Hortensia Bussi; es también prima segunda y tocaya de la escritora Isabel Allende.​

Entrevista en “Profundidad de Campos” TV Senado

“A mí me ha provocado un profundo dolor, ver que, en estos 50 años, en lugar de avanzar –como incluso pareciera ocurrió a los 30, a los 40- hoy día estamos retrocediendo. Hay una suerte de involución”, sostuvo la parlamentaria en reciente entrevista en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Para la congresista, un ambiente «más conservador y la irrupción de una extrema derecha son factores incidentes», aunque no los únicos. “Además lo que me produce dolor es la incapacidad de entender lo que propuso el presidente Boric –que yo comparto plenamente-, era que, en esta conmemoración de los 50 años, se pudiese suscribir una suerte de ‘carta de la democracia’ en la cual se dijera: por grave que sea una crisis política, por polarizada que esté una sociedad, por dividida que esté, nunca debe romperse la democracia”, describió en la entrevista.

“La incapacidad de todos y de todas, sobretodo de esa derecha, de no querer aceptar esto, a mí me produce un dolor muy profundo porque siento que hemos retrocedido. Si no somos capaces de decir ‘nunca, bajo ninguna condición y circunstancia, usted debe quebrar la democracia’, porque es evidente que va a venir la secuela de todas estas atroces violaciones de derechos humanos, entonces usted no está considerando que la democracia hay que cuidarla y que siempre puede haber determinados peligros”, añadió.

Ver video con la entrevista completa en “Profundidad de Campos” Tv Senado, con Isabel Allende Bussi

Seguir leyendo más…