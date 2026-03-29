Sigue el desplome de Kast: Desaprobación sube 22 puntos y llega al 48.7 % según Pulso Ciudadano

Sigue el desplome: Desaprobación de Kast cae con fuerza y supera largamente aprobación

Foto portada: AFP

La última medición de Pulso Ciudadano, difundida por 24horas.cl, evidenció un brusco deterioro en la evaluación del Presidente José Antonio Kast, marcado por el impacto del alza en los combustibles. Según el sondeo correspondiente a la segunda quincena de marzo, la aprobación cayó a 34,7%, lo que representa una baja de 12,8 puntos respecto del 47,5% registrado al inicio de su mandato.

El mismo estudio reveló un fuerte incremento en el rechazo ciudadano: la desaprobación subió 22,4 puntos, pasando de 26,3% a 48,7% en pocas semanas. A esto se suma un 16,6% de encuestados que no manifiesta una posición clara, reflejando un escenario de alta volatilidad en la opinión pública.

En cuanto al manejo del alza de combustibles, el rechazo es mayoritario. Un 57,2% se manifestó en contra de la decisión del Gobierno de no aplicar el Mepco, mientras que un 55,9% estimó que el Ejecutivo debió amortiguar parcialmente el incremento de precios. Solo un 10,8% respaldó traspasar completamente el alza a los consumidores, consolidando este tema como eje crítico del deterioro en la evaluación presidencial.

En paralelo, la encuesta Criteria, también consignada por 24horas.cl, confirmó la tendencia negativa. La desaprobación del Mandatario alcanzó 47%, aumentando 10 puntos en una semana, mientras que un 43% calificó como “incorrecto” el rumbo del Gobierno frente a la actual situación nacional, lo que representa un alza de 12 puntos en dicha percepción.

El sondeo además profundiza el impacto del conflicto en Medio Oriente en la percepción ciudadana: un 42% atribuye el alza de combustibles a factores internacionales, un 34% responsabiliza al actual Gobierno y un 24% al mandato anterior. Sin embargo, un 64% declaró “confiar poco o nada” en las explicaciones del Ejecutivo, consolidando un escenario de desconfianza que tensiona el inicio de la administración.