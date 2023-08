«Sr. ladrón, en este jardín infantil ya no queda nada más»: Jardín infantil de San Antonio deja mensaje para evitar robos

Hartos de los continuos robos, el personal docente del jardín infantil Pañud, de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, decidió colgar carteles con un contundente mensaje para los ladrones.

Durante los últimos 30 días, el recinto educativo ha sufrido cuatro robos, el más reciente se produjo durante la mañana de ayer miércoles. Al ingresar al centro, la directora del jardín, Clelia Jeria, se percató que habían hurtado una serie de artículos y enseres que se encontraban tanto en una de las salas como en la cocina, entre los que figuran material didáctico, libros , plastificadoras, televisores, calefactores, paneles de aire acondicionado, equipos de música y artículos electrónicos además de alimentos como carne congelada, aceite, yogur que están destinados al consumo de los estudiantes.

Imagen: Canal 2/ Chilena FM San Antonio

Para perpetrar este robo, los ladrones sacaron la protección metálica de una ventana y luego las puertas del recinto, explicó la educadora al Diario El Líder.

Ante la preocupante y recurrente situación, el cuerpo de educadoras decidieron colgar carteles al ingreso del jardín con frases dedicadas a los ladrones por dejar casi vacío el recinto.

«Aviso de utilidad pública: Sr. ladrón, en este jardín infantil ya no queda nada más, usted ya se lo ha llevado todo. Por favor no cause más daño, las niñas y niños se lo agradecerán», señala uno de los letreros,

Imagen: Diario El Líder.

Jardín debió suspender actividades

La directora del recinto, perteneciente a la Administración de Educación Municipal y a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), indicó que como consecuencia del robo debieron suspender las actividades durante la jornada de ayer.

«Han sido muchas especies las que nos han robado y han sido cuatro semanas seguidas. Son especies que nos ha costado mucho conseguir. Somos un jardín de 64 niños (de 2 a 4 años) y que hoy tuvimos que suspender clases por falta de alimentación», explicó.

«No sabría decir cuál es el avalúo, porque es uno tras otro», acotó Jeria, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar los artículos sustraídos y denunciar en caso de contar con antecedentes.

