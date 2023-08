Tensión en la Araucanía: Denuncian represión policial y comuneros heridos

Imagen portada: lonko José Santander, Lof Triftrifco autónomo

Denuncian represión en Galvarino y Ercilla

En Ercilla se viene sosteniendo una toma de la Municipaidad como mecanismo de protesta para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Suprema que ordena el traslado de presos mapuche, que por castigo de Gendarmería, fueron trasladados a diferentes puntos del país.

Cabe consignar, que el 12 de junio la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado a inicios de junio en favor de 6 de los 17 presos políticos mapuche recluidos en el penal de Angol, quienes pertenecen a las comunidades de la provincia de Malleco. El fallo señala: “El traslado, evidentemente, no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento».

Diversos mecanismos de protestas vienen sosteniendo los familiares de los presos, entre ellos, la toma de la Municipalidad, sin embargo, esta mañana hubo un desalojo y se informó de detenidas. La red de familiares de los presos mapuche, informaba lo siguiente: “Durante la mañana y sin orden de desalojo carabineros esta deteniendo a pu lamgenes que se encuentran en la toma de la municipalidad de Ercilla (…) Se hace un llamado a todos quienes puedan acompañar y solodarizar con nuestra causa. (…) Acercándose a la misma municipalidad aunque carabineros está negando la entrada y salida de esta. O tambien acercándose a las comisarias para ver el estado en que se encuentras nuestras lamgenes .Yasna Queipul y Evelin Nahuelpi son las lamgenes detenidas durante esta mañana”.

Lonko y comuneros mapuche heridos en Galvarino.

De acuerdo a lo informado por Radio Kvrruf, un fuerte contingente policial reprimió al lof Triftrifco autónoma, de Galvarino. “Existe gente herida y que necesita apoyo, y personal de primeros auxilios”, en la imagen difundida, aparece el Lonko José Santander, herido.

De acuerdo a la versión de Radio Cooperativa, con fuentes policiales, “la situación se generó cuando miembros de la comunidad mapuche del sector le impidieron (al dueño del predio) el ingreso al terreno, que cuenta con resguardo permanente de Carabineros”.

También señala: “El lonko José Santander quedó herido a la altura de la boca y en una por impacto de perdigones, de acuerdo a los primeros antecedentes (…) Los dos policías, en tanto, resultaron lesionados producto de golpes propinados por comuneros”.

Sin embargo, desde el Lof triftrifko autónomo, se viene difundiendo de una seguidilla de hechos de violencia por parte de fuerzas represivas de Carabineros y del propio dueño del fundo. “El miércoles 12 de julio en Galvarino, el particular Edmundo Kehr habría disparado a los miembros de la comunidad que reivindica estas tierras, les intimidaron con tractor y esto en presencia de fuerzas policiales. Una de las camionetas COP que indican AP-2847”, esto, según video compartido por Radio kvrruf.

En mayo, la comunidad Autónoma Triftrifco, presentó un Amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, por una serie de procedimientos policiales registrados en el fundo que se reivindica, donde han resultado comuneros mapuche heridos por parte de la acción policial en el marco del resguardo del latifundio.

Seguir leyendo más…