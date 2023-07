Transformación del plástico a gasolina: “una falsa solución para el medio ambiente”

El reciclaje químico del plástico

En reciente nota que se dio a conocer experiencias pilotos sobre los procesos de transformación del plástico a combustible, destacando iniciativas indicadas como innovadoras y como una contribución al medio ambiente, que consideró inicialmente una iniciativa a baja escala, artesanal, que comenzó en una chacra en Misiones, Argentina y que, en base a ello, se recabaron otros proyectos a mayor escala en países como Ecuador, México y Chile, también existen y se han hecho llegar desde algunos referentes científicos y ambientalistas, posiciones críticas que se centran en las emisiones contaminantes, los riesgos ambientales y para la salud asociados con este proceso de transformación.

Una de las historias, a baja escala, es la del metalúrgico e investigador Walter Rosner en la localidad de Dos de Mayo, Misiones, Argentina, quien, mediante el método de pirolisis, logra transformar algunos tipos de plástico en combustible y otros derivados . Su idea es que exista una planta de procesado en cada municipio para “evitar la contaminación y generar recursos que puedan ser aprovechados para el funcionamiento de vehículos y máquinas, incluso la creación de asfalto y energía eléctrica”, según esta mirada.

Otra recabada, a baja escala, es la de EcoFuelss en Chile y su proyecto “Elementum”, un dispositivo modular portátil y escalable, «de fácil uso que, a través de un proceso termoquímico altamente eficiente (hasta 75%), revaloriza y transforma residuos plásticos en solventes orgánicos de múltiples aplicaciones, como lubricantes, solventes de pintura o aditivos combustibles, que desde el 2015 se viene impulsando como piloto», según su el proyecto.

Así, existen otros proyectos a mayor escala, de tipo industrial, que se están impulsando en algunos países de Latinoamérica, desde donde se basó la nota con diversas fuentes informativas, en especial México y Ecuador.

Atendiendo esto, se estima crucial fomentar un debate público informado y abierto que aborde las posiciones divergentes en torno a la transformación de plástico en gasolina. La existencia de visiones críticas y preocupaciones legítimas sobre los impactos ambientales y para la salud de este proceso destaca la necesidad de una discusión constructiva y fundamentada. Un debate público abierto permitiría analizar los detalles sobre esta tecnología poco conocida.

Al respecto, se estima la necesidad proporcionar espacios para que expertos, académicos y la sociedad en general intercambien conocimientos, investigaciones y puntos de vista, lo que podría fomentar la adopción de enfoques más sostenibles y responsables, en especial frente al debacle ambiental por contaminación de plásticos. A continuación, la otra mirada sobre el proceso “pirolisis”.

Pirólisis: “no es una solución para la contaminación”

El reciclaje químico del plástico, una técnica reciente, es una «falsa solución», según un informe publicado por una organización ecologista estadounidense, que estudió el caso de ocho fábricas en Estados Unidos.

Según la ONG Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), las fábricas que usan este proceso no generan la mayoría de los plásticos nuevos. En realidad producen principalmente combustible que luego se quema, liberando así grandes cantidades de residuos contaminantes, afirman, que denuncia un «ecoblanqueo».

«Las plantas de reciclaje químico no solo no reciclan los desechos plásticos de manera eficaz y segura, sino que además liberan sustancias contaminantes en el medio ambiente», afirmó la principal autora del informe, Veena Singla a la agencia internacional francesa AFP en reciente reportaje.

De las ocho fábricas estudiadas, cinco se dedican a la producción de combustible, que luego queman para producir electricidad. “Como ocurre con cualquier combustible fósil esto genera gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global”, destaca AFP.

Además, de acuerdo al informe, seis de estas fábricas están autorizadas a soltar en la atmósfera sustancias químicas denominadas HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos), resultantes del proceso de reciclado químico, y que provocan problemas de salud. «Convertir plástico en combustible no debe considerarse como reciclaje», estima el informe.

La ONG investigó sobre todo una planta situada en Oregón, que recoge poliestireno y usa una técnica de pirólisis para reducirlo a estireno. Pero entre 2018 y 2020, según NRDC, la fábrica de Agilyx envió 150.000 kg de este estireno «para quemarlo en lugar de convertirlo nuevamente en plástico«.

Además, en 2019, cerca de 230.000 kg de desechos peligrosos como benceno, plomo y cadmio, se enviaron a otros lugares para ser quemados.

Contactada por la AFP, la empresa declaró que el estireno obtenido se usaba «para crear nuevos productos de poliestireno equivalentes», y que el proceso no causaba una «cantidad significativa de residuos peligrosos».

El porcentaje de residuos plásticos que se reciclan en el planeta no llega al 10%, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La ONU ha lanzado negociaciones para un tratado global contra la contaminación plástica. Para NRDC la única solución pasa por reducir las cantidades producidas: «el mundo se ahoga en plástico y debemos cerrar el grifo».

Alianza Basura 0 Chile: “Nos parece de una irresponsabilidad tremenda el venir a instalar este tipo de tecnologías”

El viernes 19 de mayo miembros de la Alianza Basura Cero Chile participaron en el evento “Propulsión Circular” organizado por el municipio de la comuna de La Florida. En el recinto del Balneario Municipal, la empresa y el municipio tienen instalada una planta piloto de pirólisis, diseñada por la empresa Plastic2Energy, de origen mexicano. “En el espacio se hizo un evento demostrativo del uso de la planta, ante unas 30 personas, en su mayoría pertenecientes a diversos municipios del país”, explica la alianza en una publicación resaltada por el portal Red de Salud.

Se señala: “La pirólisis no catalítica es un proceso de aplicación de calor y presión sin oxígeno para hacer pasar al plástico de estado sólido a líquido, resultando variados subproductos de uso energético: parafina, diésel, gasolina y coque. En este caso la empresa dice producir por cada kg de plástico un litro de combustibles, compuesto por: 48% gasolina, 28% diésel, 12% keroseno, 5-8% parafina, 2% coque, y 2-3% gas metano butano”.

De acuerdo a lo descrito por la Alianza Basura 0, “En el lugar se hizo una demostración del proceso de pirólisis, en el que se introdujeron 50 kilos de variados plásticos triturados, además de un plumavit mojado por el mismo combustible generado por la máquina, y el uso de “limpiador poett” para que hubiera un mejor aroma, más armonioso y agradable. Luego de aproximadamente dos horas, se obtuvo la descarga de combustible de la máquina ante la mirada de los espectadores y trabajadores de cinco comunas que asistieron al lugar. En una mesa contigua estaban ordenadas por combustible las 4 muestras de subproductos que mencionan obtener a través del proceso”.

Se indica en la publicación: “El promotor de la empresa sostiene que esta es una gran solución a la problemática de la contaminación por plástico en el planeta (ofreciendo un beneficio energético), aludiendo a que la electromovilidad y el hidrógeno verde tomarán mucho tiempo, y que por lo tanto buscar combustibles de transición, es crucial. La empresa se encuentra en búsqueda de alianzas para implementar esta práctica a escalas de uso productivo y se está promocionando para su uso en calderas, las flotas vehiculares de municipios, mineras, y otras formas de uso interno; las que podrían fácilmente saltarse espacios de verificación y fiscalización de emanaciones, conocimiento de las procedencia y destino de los plásticos a utilizarse, y cumplimiento de los aspectos de seguridad e inocuidad del proceso”, advierten las organizaciones.

Agregan: “En el evento demostrativo se habló desde su eventual uso en autos de carrera, mencionando: “La gasolina del proceso tendría un octanaje de 101, tendría mayor rendimiento y eficiencia según las experiencias que han realizado en México, en Chile el equipo continúa probando y obteniendo resultados tras una primera etapa”. Pasando por sus potenciales usos en clínicas y hospitales, dado que de acuerdo al promotor: “Para el caso de hospitales y clínicas, dicen ser una gran solución a la gestión actual que tienen de los plásticos actualmente, la que es incinerada”. Desde la Alianza Basura Cero Chile, nos preguntamos: ¿Habrá profesionales del área médica al tanto del daño que estas prácticas tienen en la sociedad? ¿No convendría acaso más bien evitar el uso y abuso de este material, dado el impacto que tiene su uso en nuestra salud, y la salud del planeta?”.

La Alianza Basura 0 comparte su preocupación: “Nos parece realmente preocupante que la empresa Plastic2Energy asegure que esta tecnología viene a solucionar la tremenda problemática de los plásticos, garantizando que el proceso no contamina porque “hasta ahora el modelo piloto no ha causado una alerta ambiental en la comuna” o porque “el combustible fue utilizado en una camioneta que pasó sin problemas las emisiones en la revisión técnica” o porque el promotor “tiene videos en su casa con la máquina de cortar pasto, la que no humea ni salen olores”. Nos parece de una irresponsabilidad tremenda el venir a instalar este tipo de tecnologías sin los correspondientes estudios a largo plazo, y sin mirar el problema de una forma holística. Los aditivos tóxicos y persistentes utilizados en la producción del plástico son un hecho, volver a utilizar estos materiales para transformarlos en combustible, con la ayuda de otros aditivos más, no lo hace más limpio, ni beneficioso para el medio ambiente; muy por el contrario, si no se hace un control de emisiones estricto y un estudio del impacto a largo plazo, es la salud de las comunidades la que corre peligro de desarrollar asma, cáncer, problemas del sistema endocrino, entre otras. ¿Realmente necesitamos otra fuente de generación de contaminantes de nuestro ambiente y nuestros propios cuerpos, para solucionar el problema de la contaminación plástica?”, se preguntan.

También declaran: “El problema de la contaminación por plásticos no puede ser resuelto buscando soluciones que terminan contribuyendo a naturalizar y fomentar su producción. Usar el plástico como combustible no detendrá la sobreproducción de este tóxico material, muy por el contrario, puede transformarse en un incentivo para su producción. La toxicidad del plástico no desaparece en el pirólisis no catalítico, ni por otras tecnologías Waste to Energy (WtE), sino al contrario, en ese proceso muchos tóxicos (cenizas y otros subproductos del proceso incluidos) se liberan al ambiente quedando aún más disponibles para interacciones con los seres vivos, cuerpos de agua, el aire y los suelos, donde irán bioacumulándose y biomagnificándose. En la presentación se mencionó al coque como “el ollín” que queda en la máquina, en función de lo sucios que estén los plásticos a utilizarse, cómo un carbón fantástico que podría utilizarse para un asado, nos preguntamos si el promotor sería capaz de comerse un trozo de carne asado sobre brasas de este subproducto del pirolisis”.

“Hacemos un llamado al senado y la cámara de diputados, al gremio de la salud, a organizaciones, [email protected] y comunidades a estar [email protected] a esta tecnología, que se vende por las empresas como la solución a todos nuestros problemas con el plástico, sin entregar garantías adecuadas de seguridad. Sin estudios responsables, son las comunidades las que verán las consecuencias a largo plazo (…) ¡Invitamos a los municipios comprometidos con la vida y la salud planetaria y a las comunidades visionarias que implementen la estrategia Basura Cero!”, sostuvieron.

Ver: Hoja de Ruta hacia Basura Cero

Para acceder a mayor información sobre los cuestionamientos y críticas a este tipo de tecnología, se recomienda acceder a los siguientes informes y estudios:

DE PLÁSTICO-A-COMBUSTIBLE: UNA PROPUESTA INADECUADA (Gaia)

“Hablan basura”: El manual corporativo a soluciones falsas a la crisis del plástico

Informe de la ONU sobre contaminación por plásticos advierte sobre falsas soluciones y confirma la necesidad de una acción mundial urgente

