Vecinos de ocupación acusan que predio quedó 17 años abandonado y fue vendido con sobreprecio para construir parque industrial

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros desplegó este jueves un mega operativo para desalojar a las cerca de 120 familias de la toma 17 de Mayo, situada a un costado de la Avenida Costanera Sur en Cerro Navia.

Este procedimiento se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por la propietaria del predio «La engordita», y ordenara en octubre pasado el desalojo-en un plazo máximo de seis meses- de los ocupantes que construyeron sus hogares en este predio desde hace 5 años.

Familias decidieron ocupar un terreno abandonado

El 17 de mayo del 2019, cerca de 145 familias, decidieron ocupar un terreno que estaba abandonado, lleno de escombros y que parecía un basural urbano, ubicado comuna de Cerro Navia de Santiago, al final de la calle Carrascal, colindando con Américo Vespucio.

En su mayoría eran vecinos del sector que buscaban una solución habitacional.

«Nosotros cuando llegamos acá sacamos un montón de basura, limpiamos prácticamente acá. Nos unimos, toda la gente que estábamos acá como toma y el proyecto que teníamos”, relató para in reportaje publicado en 2022 por la revista Grito, una de las primeras vecinas que llegó a este lugar, Tatiana Martínez, quien es oriunda de Cerro Navia, madre de 5 hijos, viuda, y sin derecho a pensión porque su marido siempre trabajó sin contrato.

“La historia parte con un grupo de vecinos, todos como allegados, en su gran mayoría, o con problemas de hacinamiento que, en búsqueda de una solución habitacional, deciden, ya producto de la espera durante tanto tiempo en comités y en cosas donde no hubo soluciones, buscamos la solución a nuestra manera, con nuestras manos y así parte la toma. La decisión fue venirnos un 17 de mayo y tomarnos un predio que estaba botado literalmente hace muchos años”, explicó al medio citado Charlie Álvarez, otro de los vecinos .

Destacó que en menos de tres años, los habitantes de la Toma 17 de Mayo lograron convertir un terreno inutilizable en una población con pasajes, cancha, escuela, comedor comunitario y club deportivo.

Dueños del terreno no quisieron dialogar

Sin embargo, el terreno donde se encuentra ubicada la toma pertenece a unas las familias más acaudaladas del país: la Familia Guzmán Nieto, dueña de más de 1.500.000 metros cuadrados según constata un informe de Atisb, por lo que los pobladores debieron enfrentarse al Poder económico y al gran capital chileno.

En el citado reportaje, los vecinos, indicaron que se acercaron a dialogar con los dueños del lugar, pero no hubo respuesta. Asimismo, señalaron ni el municipio ni la institucionalidad intervinieron como posibles garantes o interlocutores con los Guzmán Nieto.

“Lamentablemente, las cosas no funcionaron, la dueña no nos quiso vender, porque ella tiene un proyecto millonario aquí. Se puede decir millonaria, porque es una de las personas más ricas, porque son la Familia Guzmán Nieto, son dueños de casi toda la ENEA, del terreno del aeropuerto, de este terreno y muchos más. Pero a nosotros no nos quisieron vender y no tenemos suficiente plata parece para lo que quieren ellos”, explicó la pobladora Tatiana Martínez.



«La dueña mencionada es María Hortensia Guzmán, quien no ha querido vender, todo lo contrario, solo piensa en cómo sacar a los habitantes de la Toma (…) Queríamos que nos vendieran a precio de personas dignas, que no tenemos para comprarnos un terreno caro, por algo estamos en una toma. Y no quisieron porque se les viene el proyecto que ellos piensan, que es poner bodegas, Apart Hotel, cosas que les traen mucha plata», agregó.

Venta con sobreprecio para construir parque indutrial

En medio del desalojo realizado este jueves, uno de los ocupantes recordó que «este terreno lleva va más de 17 años botado, era un basural un terreno hostil donde había violaciones» y señaló que dueños del terreno solicitaron a la Corte Suprema la expulsión de las familias.

Asimismo, acusó a los Guzmán Nieto de haber vendido el terreno con sobreprecio para construir allí una extensión del Parque Industrial ENEA.

«María Hortensia Guzmán Nieto, la propietaria siempre quiso que le entregáramos el terreno, en paralelo a esto durante la pandemia gestionó todo este caso de uso de suelos para sobre valorizar el terreno que antes tenía una tasación de $600 millones y luego de todo este negocio que hicieron con el alcalde Mauro Tamayo y el Municipio, ahora está valuado en más $7.000 millones que lo vendió al MOP para instalar un parque industrial que es la continuación de ENEA, del cual ella también es dueña», indicó en declaraciones ofrecidas a «Contigo en la Mañana».

🔴ALERTA: Están desalojando la toma 17 de mayo. Ni siquiera dejaron sacar la ropa de NNA



Activan código azul, piden alertar cuando vemos personas sin techo y desalojan un campamento en pleno invierno. @GobiernodeChile @CerroNaviaCL nefastos.



NO + Criminalización de la Pobreza… pic.twitter.com/0m3Mq0d5Xb — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) May 16, 2024

Abuso policial durante desalojo

Varias de las familias desalojadas este jueves por Carabineros en la toma 17 de Mayo acusaron que no les permitieron sacar sus pertenencias y que hubo abuso policial.

Comienza desalojo de la toma 17 de mayo. Pobladores denuncian que carabineros ingresó lanzando bombas lacrimógenas, en casa donde hay niños.

En desarrollo… pic.twitter.com/awSKju1OKr — PIENSAPRENSA 346,6 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 16, 2024

“Llenaron con bombas lacrimógenas, no nos dejaron sacar ni siquiera la ropa de mi guagua. No se podía respirar, estábamos ahogándonos (…) Ni siquiera nos avisaron”, relató a ADN Radio un hombre que habitaba junto a su familia en la toma.

“Nos tiraron bombas, hay muchos niños adentro. No alcanzamos a decir nada, sacamos a mi hija, no nos dijeron nada, solo salimos con urgencia”, agregó la pareja del sujeto.

«Ingresaron con fuerza brutal: nos rompieron el portón, y lo primero que hicieron fue tirar lacrimógenas para sacar a la gente que estaba en la entrada resguardando». indicó otro de los ocupantes, citado pro Radio Cooperativa.

«Iba saliendo al liceo con mi hija (cuando) Carabineros se puso a disparar altiro bombas lacrimógenas, no respetó nada», complementó otra pobladora, apuntando que «hay más de 70 niños dentro de la toma y no dejaron salir a nadie».

«Los niños arrancando por las murallas, nadie podía respirar», afirmó la mujer.

