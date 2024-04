Miles de movilizados por el derecho a la vivienda: Pobladores levantan su voz contra la represión y la estigmatización

Imagen referencial. Archivo Internet.

Represión y estigmatización a pobladores y pobladoras

Durante los últimos meses, se ha llevado adelante una fuerte ofensiva desde grupos controladores de intereses inmobiliarios y grandes propietarios de tierras quienes junto al Estado han ido en contra del movimiento de pobladores y pobladoras de Chile que han levantado diversos campamentos en los últimos años por el derecho a la vivienda.

Comités de pobladores, han denunciado que de norte a sur que, mientras suben los precios de los arriendos y aumenta el hacinamiento en las poblaciones, están intentando acorralar a las familias sin casa, con marcos regulatorios como la llamada “ley antitomas” y campañas de estigmatización para atentar contra el derecho a la vivienda.

También, en este último tiempo, miles se han manifestado en todo Chile por el derecho a la vivienda digna y contra los desalojos.

Pobladoras y pobladores de toma de terrenos rechazan desalojos

En respuesta a los desalojos decretados por los tribunales de justicia, las comunidades de tomas de terrenos en todo el país se han unido bajo el lema «Una sola lucha: nuestra dignidad». Denuncian la campaña mediática, legislativa y judicial en su contra, la cual busca criminalizar y estigmatizar su lucha por una vivienda digna.

A través del esfuerzo colectivo y la organización comunitaria, estas poblaciones persisten en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas sociales en sus entornos. Sin embargo, enfrentan la indiferencia del gobierno, que ofrece soluciones parche mientras deja a familias enteras en la calle.

Frente a esta crisis habitacional, las comunidades exigen la regularización de las tomas y campamentos, así como la expropiación de terrenos ocupados. Con una voz unificada, declaran su determinación de resistir los desalojos y luchar por sus derechos fundamentales: tierra, vivienda y dignidad.

Compartimos a continuación, carta íntegra ingresada al Palacio de la Moneda el 02 de abril de 2024, dirigida al presidente de Chile, Gabriel Boric:

Presidente de la República Gabriel Boric

Presente

Declaración Tomas de Terreno

Una sola lucha: nuestra dignidad.

¡¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!!

Somos pobladoras y pobladores de las tomas de terrenos de nuestro país. Estamos desde Arica hasta el extremo sur y hoy nos hemos reunido y movilizado para enfrentar los desalojos que han decretado los tribunales de justicia contra nuestras comunidades.

Nos hemos unido porque se ha abierto una campaña mediática, legislativa y judicial en nuestra contra. Nos criminalizan y estigmatizan en la prensa comercial, diciendo que las tomas somos focos de delincuencia y basurales o peor. Al mismo tiempo, crean leyes nuevas para meternos a la cárcel sólo por buscar desesperadamente cómo darles a nuestras familias un lugar digno para vivir.

A puro sudor y ensayo y error, persistimos y levantamos nuestra organización con ínfimos recursos, pero con mucha disposición y gestión. ¿Hay problemas en nuestras comunidades? Claro que en nuestras tomas hay problemas sociales. Preguntamos: ¿En qué rincón de nuestro país no los hay? Pero día a día buscamos resolverlos por nuestras propias manos, porque ayuda no recibimos para esto. No les interesa a los canales de televisión grabar estas miles de expresiones de organización popular que se dan en nuestras comunidades. La organización para resolver problemas diarios, para alfabetizarnos, para hacer deporte con nuestras niñas y niños no son noticias a los ojos de estos grandes editores, porque nuestras actividades muestran que los más pobres sí sabemos de solidaridad, de ayuda mutua, de autoconstrucción, de autogestión, de autonomía y podemos construir una alta organización comunitaria, que resuelve los problemas básicos.

¿Qué hace el gobierno frente a esto? En los hechos, deja que se echen a la calle a pobladoras y pobladores sin casa, con sus familias, sus hijos y sus pocos trastes. Ofrece una solución fracasada y parche como son los subsidios de arriendo, cuando lo que realmente tiene que hacer es resguardar el derecho a la vivienda a través de la expropiación de los terrenos ocupados y la regularización de las tomas y campamentos, reconocer que las viviendas que hemos construido son parte de las ciudades y ayudar a urbanizar, a construir servicios de salud y educación, a reducir los riesgos de desastres y apoyar el cuidado del medio ambiente.

Para proteger los derechos humanos de los pobladores, sus familias, sus hijos, el gobierno debe comprender que las tomas históricamente hemos resuelto el acceso a la vivienda y no expulsar, sino REGULARIZAR nuestras comunidades. Quitar las trabas burocráticas a la Ley 20.234 para regularizar asentamientos irregulares y promover experiencias organizativas de pobladores que han mostrado que esto es posible, como lo ha hecho la Toma Felipe Camiroaga de Viña del Mar. El Estado debe reconocer que estamos haciendo lo que ellos no hacen, que es construir viviendas para salir del hacinamiento, construir los lugares comunitarios (culturales y educativos) y las plazas que faltan en las poblaciones.

En una de las crisis habitacionales más agudas de nuestro país, reconocida por los diversos intereses involucrados, en vez de aplicar un Plan de Emergencia Habitacional audaz y pertinente, se nos ataca y persigue.

Nos han venido atacando a todas las tomas y campamentos y a cada una por separado. Por eso hemos decidido unirnos y declaramos que, ante los ataques y amenazas, seguiremos en pie de lucha por tierra, vivienda y dignidad. Hemos decidido sacar una sola voz como tomas, contra el desalojo.

Hemos decidido luchar juntos, si nos tocan a uno nos tocan a todos. No aceptaremos el desalojo de la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia, de la Toma Mauricio Fredes de Quilicura, de la Toma Italo Silva Marquez y del Macro Campamento de San Antonio y Cartagena, de la Toma Lajarilla de Viña del Mar, ni de ninguna otra toma en el país.

¡La vivienda es un derecho!

¡Detener los desalojos!

¡Expropiación y regularización ahora!

