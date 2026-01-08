«Las biblias postbautismales (…) fáciles de leer, parasitarias…»: Revista argentina El Niño Rizoma traduce poema de Renee Nicole Good

La revista argentina El Niño Rizoma publicó la traducción de uno de los poemas de Renee Nicole Good, la joven madre que perdió la vida luego de ser baleada por un agente de la policía de inmigración de Estados Unidos.

«Renee Nicole Macklin Good. Poeta y activista estadounidense de 37 años. Fue asesinada ayer, 7 de enero de 2026, tras recibir varios disparos de agentes federales de inmigración, durante un operativo en Minnesota. El episodio fue filmado y generó conmoción en todo el mundo», se lee en la publicación.

«El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la acusó de ser una ‘agitadora profesional’, saliendo a justificar el accionar de los policías diciendo que dispararon en ‘defensa propia’ ante la fuga de la sospechosa», agregaron desde la revista argentina, puntualizando que «en homenaje a Rene traducimos uno de sus poemas».

Se trata de «On learning to dissect fetal pigs», en español «Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo», poema con el que Renee Nicole Good ganó en 2020 el primer premio de la Academy of American Poets.

La traducción la hizo el escritor y poeta argentino Julián Axat. Allí, la joven poeta estadounidense escribe:

‘He donado biblias a tiendas de segunda mano

(las aplasté en bolsas de basura de plástico con una lámpara de sal ácida del Himalaya;

las biblias postbautismales, las que saqué de las esquinas de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias)‘

— Julián Axat (@julianaxat) January 8, 2026

