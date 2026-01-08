«Las biblias postbautismales (…) fáciles de leer, parasitarias…»: Revista argentina El Niño Rizoma traduce poema de Renee Nicole Good

Se trata de "On learning to dissect fetal pigs", en español "Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo", poema con el que Renee Nicole Good ganó en 2020 el premio de la Academy of American Poets. La traducción la hizo el escritor y poeta argentino Julián Axat.

«Las biblias postbautismales (…) fáciles de leer, parasitarias…»: Revista argentina El Niño Rizoma traduce poema de Renee Nicole Good
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La revista argentina El Niño Rizoma publicó la traducción de uno de los poemas de Renee Nicole Good, la joven madre que perdió la vida luego de ser baleada por un agente de la policía de inmigración de Estados Unidos.

«Renee Nicole Macklin Good. Poeta y activista estadounidense de 37 años. Fue asesinada ayer, 7 de enero de 2026, tras recibir varios disparos de agentes federales de inmigración, durante un operativo en Minnesota. El episodio fue filmado y generó conmoción en todo el mundo», se lee en la publicación.

«El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la acusó de ser una ‘agitadora profesional’, saliendo a justificar el accionar de los policías diciendo que dispararon en ‘defensa propia’ ante la fuga de la sospechosa», agregaron desde la revista argentina, puntualizando que «en homenaje a Rene traducimos uno de sus poemas».

Se trata de «On learning to dissect fetal pigs», en español «Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo», poema con el que Renee Nicole Good ganó en 2020 el primer premio de la Academy of American Poets.

La traducción la hizo el escritor y poeta argentino Julián Axat. Allí, la joven poeta estadounidense escribe:

He donado biblias a tiendas de segunda mano
(las aplasté en bolsas de basura de plástico con una lámpara de sal ácida del Himalaya;
las biblias postbautismales, las que saqué de las esquinas de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias)

Lee el poema completo AQUÍ

Sigue leyendo sobre este caso:

«Es un ataque contra todos nosotros»: Alcalde de Nueva York condenó asesinato a tiros de joven madre cometido por agentes del ICE de Trump en Minneapolis

terrorismo doméstico

Video de testigo desarma relato de “terrorismo doméstico” tras asesinato de mujer en operativo migratorio del gobierno de Trump

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

"Es un ataque contra todos nosotros": Alcalde de Nueva York condenó asesinato a tiros de joven madre cometido por agentes del ICE de Trump en Minneapolis

Hace 21 horas
Absalón Opazo

"It’s an Attack on All of Us": New York Mayor Condemns Shooting Death of Young Mother by Trump-era ICE Agents in Minneapolis

Hace 21 horas
Absalón Opazo

Video de testigo desarma relato de “terrorismo doméstico” tras asesinato de mujer en operativo migratorio del gobierno de Trump

Hace 5 horas
Absalón Opazo

Vecinos de Minneapolis enfrentan a agentes del ICE de Trump que agredían y arrastraban a una mujer para detenerla

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Protestas en Perú: Jefe de la policía admite que suboficial disparó el tiro que mató a joven rapero

Hace 3 meses
Absalón Opazo

¿Para qué necesitamos la poesía?

Hace 2 meses
Absalón Opazo

African Union Responds to Attack on Venezuela, Expresses Alarm Over Violations of International Law

Hace 5 días
Absalón Opazo

Witness Video Challenges Official Narrative of 'Domestic Terrorism' After Woman Shot During Trump Administration Immigration Operation

Hace 5 horas
Absalón Opazo

Jeannette Jara ratifica compromiso con seguridad fronteriza y combate a la inmigración ilegal en visita a Antofagasta

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano