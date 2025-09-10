Más de 3900 figuras de la industria audiovisual como Javier Bardem, Emma Stone y Joaquín Phoenix llaman a no trabajar con instituciones y empresas israelíes

El documento fue impulsado por la organización Film Workers for Palestine, quienes resaltaron que la complicidad puede manifestarse de distintas maneras, como "encubrir o justificar el genocidio y el apartheid, y/o colaborar con el gobierno que los comete".

Más de 3900 figuras de la industria audiovisual como Javier Bardem, Emma Stone y Joaquín Phoenix llaman a no trabajar con instituciones y empresas israelíes
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Esta semana, más de 3.900 cineastas, actores, actrices y diversos profesionales vinculados a la industria audiovisual y el cine, firmaron un compromiso en el que se niegan a colaborar con instituciones y empresas israelíes que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el Pueblo Palestino. 

Suscribieron el llamado directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Emma Seligman, Joshua Oppenheimer y Mike Leigh, actores y actrices como Emma Stone, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Peter Sarsgaard, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Melissa Barrera, Cynthia Nixon, Tilda Swinton, Javier Bardem, Joe Alwyn y Josh O’Connor.

El documento, difundido por medios como Variety, fue impulsado por la organización Film Workers for Palestine, quienes resaltaron que la complicidad puede manifestarse de distintas maneras, como «encubrir o justificar el genocidio y el apartheid, y/o colaborar con el gobierno que los comete».

Como ejemplos de lo anterior señalaron a festivales como Jerusalén, Haifa, Docaviv y TLVfest. Asimismo, recordaron que en 1987, Jonathan Demme, Martin Scorsese y otros cineastas formaron Filmmakers United Against Apartheid para exigir un boicot cultural a la Sudáfrica del apartheid.

Sigue leyendo:

«Trump es el Hitler de nuestro tiempo… Palestina libre!»: Manifestantes confrontan a Presidente de EEUU en un restaurante

Nueva intervención urbana de Banksy critica a la Justicia británica por masiva detención de activistas a favor de Palestina

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“Los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad”: Petro habla de “estallido social mundial” y apunta a Trump

Hace 4 horas
El Ciudadano

“El genocidio de Israel en Gaza continúa porque es lucrativo para muchos”: ONU denuncia a 60 empresas por complicidad

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel”: show de Bob Vylan en Glastonbury remece al Reino Unido

Hace 2 meses
El Ciudadano

Israel amenaza con interceptar barco humanitario con Greta Thunberg a bordo rumbo a Gaza

Hace 3 meses
El Ciudadano

Palestinos agradecen a Boric por “no comerciar con crímenes de guerra” y llaman al Congreso a aprobar ley contra productos de colonias ilegales

Hace 3 meses
El Ciudadano

La ONU denuncia a Google y Amazon por instigar el genocidio de Gaza

Hace 2 semanas
El Ciudadano

“Israel comete genocidio en Gaza”: organizaciones israelíes de DD.HH. denuncian exterminio étnico en histórica acusación

Hace 1 mes
El Ciudadano

Comunidad Palestina en Chile criticó reunión de parlamentarios chilenos con legislador israelí vinculado a graves violaciones de DDHH

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado israelí Zvi Sukkot: Un perfil de extremismo y colonización con vínculos chilenos

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano