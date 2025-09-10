Más de 3900 figuras de la industria audiovisual como Javier Bardem, Emma Stone y Joaquín Phoenix llaman a no trabajar con instituciones y empresas israelíes

Esta semana, más de 3.900 cineastas, actores, actrices y diversos profesionales vinculados a la industria audiovisual y el cine, firmaron un compromiso en el que se niegan a colaborar con instituciones y empresas israelíes que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el Pueblo Palestino.

Suscribieron el llamado directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Emma Seligman, Joshua Oppenheimer y Mike Leigh, actores y actrices como Emma Stone, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Peter Sarsgaard, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Melissa Barrera, Cynthia Nixon, Tilda Swinton, Javier Bardem, Joe Alwyn y Josh O’Connor.

El documento, difundido por medios como Variety, fue impulsado por la organización Film Workers for Palestine, quienes resaltaron que la complicidad puede manifestarse de distintas maneras, como «encubrir o justificar el genocidio y el apartheid, y/o colaborar con el gobierno que los comete».

Como ejemplos de lo anterior señalaron a festivales como Jerusalén, Haifa, Docaviv y TLVfest. Asimismo, recordaron que en 1987, Jonathan Demme, Martin Scorsese y otros cineastas formaron Filmmakers United Against Apartheid para exigir un boicot cultural a la Sudáfrica del apartheid.

Joaquin Phoenix, Nicola Coughlan and More Join 3,900 Industry Names Pledging Not to Work With Israeli Film Institutions ‘Complicit in War Crimes’ https://t.co/VPA3i22UjG pic.twitter.com/E26VBfgtHP — Variety (@Variety) September 10, 2025

El Ciudadano