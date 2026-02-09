«Salirse de todo lo que huela a corrupción»: La poesía chilena despide a Germán Carrasco, una de sus voces más lúcidas y prolíficas

Este lunes 9/2 se informó de la partida física del poeta y escritor chileno Germán Carrasco.

Nacido en Santiago en el año 1971, publicó en vida los libros Brindis (1994), La insidia del sol sobre las cosas (1998), Calas (2001), Clavados (2003), Multicancha (2005), Ruda (2010), Mantra de remos (2016), Metraje encontrado (2018) y Cripsis (2023).

Luego, a fines de 2025, apareció su novela «B&B&V», publicada por Editorial Aparte, un «pulp salpicado de reflexión o un thriller social», según lo definieron desde la misma editorial. Sobre esta publicación, aún está en la retina la foto del Presidente Boric comprando la novela de Carrasco en la última edición de la Furia del Libro, en diciembre de 2025.

Asimismo, Germán Carrasco fue reconocido con varios galardones por su trabajo escritural, recibiendo el Premio Jorge Teillier (1997) por el poemario La insidia del sol sobre las cosas; el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2001) por Clavados; y el Premio Pablo Neruda, destinado a poetas menores de 40 años, en el año 2005.

Además, en el último tiempo realizó una encomiable labor como tallerista, destacando por su cercanía, generosidad y lucidez a la hora de abordar y proyectar el oficio de la escritura y la poesía con las nuevas generaciones de escritores y poetas.

«La poesía chilena le debe mucho a Germán Carrasco», escribió la narradora Natalia Berbelagua tras conocerse la noticia de su partida, y vaya que sí. La frase se hizo carne de inmediato en decenas de agradecimientos, recuerdos y anécdotas que muchos y muchas han compartido sobre él.

En esa línea, el escritor y guionista Luis López-Aliaga comentó: «En medio de la avalancha de dolor público y merecidas celebraciones por su obra, quizás sea importante preguntarse por ese conflicto basal entre Germán Carrasco y el campo literario chileno, abstraernos un segundo del individuo, de sus debilidades y contradicciones, e indagar en las condiciones estructurales que, para el verdadero artista, vuelven inevitable tal enfrentamiento».

Columnista de El Ciudadano

En 2023, Germán Carrasco publicó una serie de tres columnas en El Ciudadano.

A ellas se sumaron una reseña de Cripsis, escrita por el poeta Pablo Véliz, y una extensa y decidora conversación con el editor y escritor Adrián Barahona, de la cual se desprende la cuña que titula esta nota: «La solución en cultura es el DIY (hazlo tú mismo, do it yourself en inglés) y salirse de todo lo que huela a corrupción».

Compartimos a continuación este valioso material y nos sumamos como medio al reconocimiento por la obra y trabajo de Germán Carrasco, a quien sin dudas extrañaremos mucho, sobre todo considerando los tiempos que se vienen.

Columnas

Reseña

Conversación con Adrián Barahona

Bonus track: Seis poemas de Germán Carrasco (Revista Zenda)

