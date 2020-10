¡Adiós a una leyenda! Fallece el actor Sean Connery, el inolvidable “James Bond”

Este sábado, falleció a los 90 años de edad el famoso actor británico Sean Connery, destacado por interpretar en siete películas al legendario agente James Bond.

La información la dio a conocer la familia a los medios locales, cita el portal BBC Mundo.

Connery – quien cumplió 90 años de edad el pasado mes de agosto – fue galardonado por un premio Oscar (1988), dos premios BAFTA (Academia Británica de Cine) y tres Globos de Oro.

Participación de Sean Connery en ““Indiana Jones y la última cruzada” junto a Harrison Ford

Los críticos de cine han calificado a Connery como el mejor actor que ha personificado al famoso agente 007 en décadas, a pesar de que este papel ha sido personificado por actores de la talla de Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien actualmente da vida al personaje.

Entre otros títulos que recibió el actor – detalla el portal británico – se encuentra el de caballero, nombrado por la reina Isabel II en el Palacio de Holyrood, en Escocia.

También participó en películas como Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada) y The Rock (La Roca).