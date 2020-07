Escuela de Crítica de Valparaíso invita a revisar y analizar obras del cine chileno junto a directora de FEMCINE

El Curso de Crítica de Cine se realizará del 19 de agosto al 7 de octubre. Contará con dos Masterclass abiertas a todo público a cargo del premiado cineasta Sebastián Lelio y la destacada documentalista Paola Castillo.

Ya están abiertas las postulaciones para el Curso de Crítica de Cine de la Escuela de Crítica de Valparaíso, una co-producción de La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso. Instancia que cierra el ciclo 2020 de este espacio formativo y de mediación que desde 2019 busca entregar herramientas de apreciación crítica en diversas áreas, y que desde que comenzó su segunda versión ha tenido una proyección internacional gracias a su modalidad online con más de 400 postulantes de Chile y otros países, y cerca de 200 participantes en aula.

La periodista, académica y directora de FEMCine, Antonella Estévez durante dos meses repasará importantes creaciones nacionales, entregando a los participantes herramientas pertinentes para su análisis, fomentando una mirada personal que les permitan confeccionar un punto de vista informado, original y crítico de cada una de las películas.

“Son tiempos donde la industria cultural y las creaciones culturales, están ayudándonos a repensar el mundo, como lo han hecho históricamente”, afirma Estévez, quien remarca que “en este momento en particular, en donde nuestro país está viviendo cambios tan trascendentales, lo que el cine pueda decirnos y la mirada crítica que podemos tener al respecto, me parece que es fundamental, y por ende me siento profundamente contenta, entusiasmada de encontrarme con quienes van a participar”.

Paola Castillo

Cine chileno

Ocho cintas chilenas se verán durante el curso para ser pensadas, comentadas y mediadas en coherencia con su contexto, y con perspectiva de género: Mala Junta (Claudia Huaiquimilla, 2017), Atrapados en Japón (Vivienne Barry, 2015), Largo Viaje (Patricio Kaulen, 1967), El sueño de Ana (José Luis Torres, 2018), Allende mi abuelo Allende (Marcia Tambutti Allende, 2015), Perro Bomba (Juan Cáceres, 2019), Mal viaje (Leopoldo Muñoz, 2019) y La Casa Lobo (Cristóbal León y Joaquín Cociña, 2018).

Las clases tendrán además un taller de escritura a cargo de la periodista y crítica de cine, Alejandra Pinto; e invitados como Ernesto Garrat quien ha trabajado como reportero y crítico de cine en medios como La Tercera, El Mercurio y revista Qué Pasa; y Marcelo Morales, creador del reconocido sitio especializado Cinechile.cl, en donde ejerce como crítico de cine e investigador desde el año 2009.

El curso finalizará con dos Masterclass a cargo de los destacados realizadores Sebastián Lelio (La Sagrada Familia, 2005; El año del Tigre, 2011; Gloria, 2013); y Paola Castillo (Genoveva, 2014).

“Para mí es un tremendo honor poder ser parte de la Escuela de Crítica de Valparaíso. Me parece que lo que se está haciendo ahí de manera descentralizada, pero al mismo tiempo abierto para toda Latinoamérica, está siendo realmente muy valioso. Siento mucho entusiasmo, y me parece que es muy pertinente e importante hablar de crítica y desarrollar una mirada informada que medie la producción de cine que tenemos en nuestro país con audiencias amplias, no solamente en Chile sino también en toda Latinoamérica”, concluye Estévez.

Sebastián Lelio

La Escuela de Crítica de Valparaíso es una co-producción de La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso.

El curso no tiene costo, y está destinado a todo público. Las postulaciones están abiertas hasta el miércoles 12 de agosto en https://forms.gle/Fc4BF8gfbCLixfeZ7

Más detalles sobre el programa y los invitados en https://lajugueramagazine.cl/escuela/curso-critica-cinematografica/