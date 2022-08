Película sobre la vida de Lǐ Dàzhāo, uno de los fundadores del Partido Comunista de China

Por China desde el Sur

Algunos de los principales pensadores que impulsaron la fundación de la República Popular China, como Máo Zédōng, Zhōu Ēnlái o el propio Dèng Xiǎopíng, son muy conocidos fuera del país del Río Amarillo. Sin embargo, la generación de sus profesores y maestros, los que inspiraron a los jóvenes revolucionarios es menos conocida fuera del país, a pesar de que en China son figuras renombradas, reconocidas y reverenciadas.

Para conmemorar los 100 años de la fundación del Partido Comunista de China se estrenaron algunas películas, documentales y series, entre las que destaca el filme Gé mìng zhě, El revolucionario (2021), una cinta sobre los últimos años y ejecución del gran Lǐ Dàzhāo, un profesor y periodista chino, uno de los fundadores del Partido Comunista de China. A diferencia de otras películas históricas chinas recientes, ésta se centra puntualmente en Lǐ Dàzhāo, lo que permite ahondar más en su pensamiento y su vida.

EL MAESTRO DE LOS REVOLUCIONARIOS

La película comienza en el año 1983, en el cementerio Wàn ān a las afueras de la ciudad de Běijīng. Un grupo de personas cava entre dos tumbas hasta que dan con un objeto sólido. Los tres hijos de Lǐ Dàzhāo descienden al pozo y desentierran la lápida de su padre. Debido a la persecución hacia los comunistas, cuando Lǐ Dàzhāo fue enterrado, su tumba se colocó a gran profundidad, para que no fuera profanada.

Una intensa lluvia comienza a caer y somos transportados al año 1927. Lǐ Dàzhāo y su familia fueron encarcelados por el señor de la guerra Zhāng Zuòlín. Este corrupto señor de la guerra se alió con Jiǎng Jièshí, general en jefe de las fuerzas nacionalistas, para iniciar una gran purga contra todos los comunistas, a pesar de que, hasta ese momento, comunistas y nacionalistas eran aliados contra los señores de la guerra. En su celda, Lǐ Dàzhāo rememora su vida desde su vuelta al país en 1916.

Desde su retorno, Lǐ Dàzhāo se dedicó a inspirar a trabajadores y estudiantes a luchar por un mejor país. Su rol es complejo, porque agita a los trabajadores oprimidos a luchar por sus derechos y, a su vez, estos trabajadores son brutalmente asesinados por el ejército cuando son reprimidos en manifestaciones. No obstante, Lǐ Dàzhāo está siempre junto a ellos, sufriendo sus penurias y recibiendo los mismos golpes.

Además de luchar por los derechos de los trabajadores, Lǐ Dàzhāo trabaja en la universidad. En los pasillos y bibliotecas universitarios aprovecha para hacer reflexionar a los estudiantes sobre la situación del país y el futuro que quieren construir. Uno de estos jóvenes estudiantes es Máo Zédōng, quien queda fascinado por el pensamiento de Lǐ Dàzhāo.

Gradualmente, Lǐ Dàzhāo se involucra en todos los niveles de la política, cofundando el Partido Comunista de China y construyendo puentes de intercambio con los principales pensadores del Partido Nacionalista. En particular, Sūn Zhōngshān (Sun Yat-sen), presidente del Partido Nacionalista, entabla una gran amistad con Lǐ Dàzhāo y le ofrece afiliarse a su partido, para así sellar la colaboración entre ambos partidos.

Si Lǐ Dàzhāo era la principal figura que representaba la amistad y colaboración entre ambos partidos ¿Cómo terminó encarcelado y condenado a muerte por tropas nacionalistas? ¿Por qué obreros, militares y estudiantes de todo el país lo reconocen como una de las principales figuras de la revolución que ocurriría años después? ¿Cuál fue el legado de Lǐ Dàzhāo? Para descubrirlo deberán ver la película, mientras tanto, les ofrecemos un tráiler:

EL LÍDER DE LAS JUVENTUDES

Sorprende ver la influencia de Lǐ Dàzhāo en el pensamiento político chino cuando se descubre que fue ejecutado a la edad de 37 años. Con toda una carrera en el pensamiento político por delante, su vida se vio trágicamente truncada por una traición y una ejecución sin juicio. Empero, su pensamiento se implantó como una semilla en los jóvenes que lo conocieron y en quienes leían sus artículos.

Más sorprendente aún es descubrir que en la actualidad Lǐ Dàzhāo continúa siendo un líder de la juventud. A partir de la serie televisiva Jué xǐng nián dài, La era del despertar (2021), la figura de Lǐ Dàzhāo cautivó a los jóvenes modernos. Poco tiempo después del estreno de la serie, la obra de Lǐ Dàzhāo comenzó a ser reestudiada por jóvenes de todo el país.

El renacimiento del pensamiento de Lǐ Dàzhāo llegó tan lejos que pronto comenzó todo un mercado chino de venta de marchandising relacionado a su obra que va desde pequeños peluches del propio Lǐ Dàzhāo y camisetas hasta bellas ediciones de sus escritos. A poco de cumplirse 100 años de su ejecución, Lǐ Dàzhāo sigue despertando en los jóvenes el mismo fervor patriótico.

UNA NARRATIVA DESESTRUCTURADA

Grandes películas históricas como las de la trilogía de Fundación (2009-2017) se caracterizan por ser muy rigurosas históricamente, narrando los hechos en orden cronológico y exponiendo la participación de múltiples personalidades. Estas películas son muy interesantes, ya que permiten aprender mucho de historia y conocer a muchos importantes personajes.

En el filme Gé mìng zhě, El revolucionario (2021) se optó por una narrativa diametralmente diferente de la seguida en las películas históricas chinas más modernas. En lugar de narrar los hechos en orden histórico, mostrando la participación de diferentes personas, se centra única y exclusivamente en la figura de Lǐ Dàzhāo y la película se mueve dinámicamente en el tiempo presentándonos recuerdos y hechos históricos puntuales. Aunque esta forma de narrar la historia puede resultar caótica, acompaña a la narrativa de la película y permite expresar el pensamiento y los sentimientos de los personajes.

Tal vez por su narrativa desestructurada y dinámica, la película sea muy interesante para verla y compararla con otros filmes históricos chinos como Dì yī dà zǒng tǒng, El primer presidente (2011), 1921 (2021) o la propia trilogía de Fundación (2009-2017), en las que se repiten personajes y hechos históricos.

Por otro lado, la película Gé mìng zhě, El revolucionario (2021) intenta representar cuestiones abstractas, como los ideales revolucionarios y patrióticos, y por esta razón hacen uso de los recursos artísticos que permite el cine. Hay personajes como Lǐ Qìngzi que son ficcionales y que representan a muchos jóvenes sin nombre a los que Lǐ Dàzhāo inspiró, o escenas completas que están colocadas con fines artísticos o para representar la influencia del pensamiento de Lǐ Dàzhāo.

DECISIÓN DE MARCA

Al estrenar una película en otros idiomas se produce el gran problema de la traducción, especialmente cuando se subtitula la película a un idioma muy diferente al original. Por fortuna, los subtítulos en inglés oficiales son muy buenos. No obstante, el título de la película en inglés, y por extensión en español, resulta muy llamativo porque nada tiene que ver con el título original en chino. En su versión original la película se titula Gé mìng zhě, que podemos traducir al español como “El revolucionario”, un título muy acertado para la figura de Lǐ Dàzhāo. Por alguna razón no muy clara, el título oficial de la película en inglés es The Pioneer, El pionero, un título que no está fuera de lugar, pero no queda del todo claro por qué fue cambiado. Como ya mencionamos en otros casos, si se hubiera traducido el título como “El revolucionario chino” o “El revolucionario de China” habríamos comprendido la decisión de traducción.

Su legado vivirá por siempre, porque es el legado de un pionero, una obra maestra en la historia de la revolución.

EL SELLO IMPERIAL

Ya mencionamos que el filme Gé mìng zhě, El revolucionario (2021) aprovecha los recursos artísticos del cine para narrar sin palabras y así conseguir transmitir mucho más que tan solo los hechos históricos. Una de las escenas más interesantes y a la vez sutiles es aquella en la que un torturador le revela a Lǐ Dàzhāo que el general Jiǎng Jièshí ordenó la persecución y asesinato de todos los comunistas. Mientras Lǐ Dàzhāo es torturado, vemos al general Jiǎng Jièshí disfrutando de una ópera tradicional china a la vez que cierra su pacto con el señor de la guerra Zhāng Zuòlín.

En esta escena, los actores de la ópera bajan del escenario y, para adular a Jiǎng Jièshí, le entregan una copia de utilería del Chuán guó yù xǐ, Sello de jade imperial, uno de los artefactos arqueológicos perdidos más valorados de China. Este antiguo sello fue construido bajo las órdenes del mismísimo emperador Qín Shǐhuáng, el primer emperador de China. Desde entonces, se consideraba que quien poseyera el sello y la fuerza para gobernar sería digno soberano de China.

Al entregarle una representación del sello, los actores y los seguidores de Jiǎng Jièshí le están transmitiendo su confianza para que unifique al país y para que sea el nuevo líder de la nación. Al aceptar el sello, Jiǎng Jièshí observa el retrato del presidente Sūn Zhōngshān (Sun Yat-sen) y recuerda que Lǐ Dàzhāo fue un gran amigo y colaborador de Sūn Zhōngshān. Así se contrasta la posición de poder que detentaba en ese momento con la pérdida de la legitimidad signada por su traición.

UNA PELÍCULA PARA CONOCER MÁS

La vida y obra de Lǐ Dàzhāo es profusamente estudiada y recordada en China. Este filme no hace más que rendirle tributo y mantener viva su figura para que su trabajo y sacrificio no caigan en el olvido. Para el público fuera del país del Río Amarillo, el filme es sumamente interesante, ya que al centrarse en pocos eventos y personajes históricos es mucho más fácil seguir la narrativa y comprender una pequeña parte de la gran historia del país.

Puede que Lǐ Dàzhāo sea poco conocido fuera de China y de los grupos de personas estrechamente ligadas a la sinología, pero el filme Gé mìng zhě, El revolucionario (2021) realiza un gran aporte, acercando a una importante figura al gran público. Además, su trama, narrativa y apartado estético la hacen una película excelente para volver a ver y encontrar nuevos detalles con cada nuevo visionado.

Publicada originalmente el 29 de julio de 2022 en China desde el Sur.