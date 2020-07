15° Festival de Películas «Arica Nativa» abre postulaciones para dos cursos online

Bajo los lemas «contemos la historia y planifiquemos la historia», el 15° Festival de Películas «Arica Nativa» abre sus convocatorias para participar de la «Escuela Nativa» con el Curso de Creación de Películas Nativas y el Curso de Desarrollo de Carpetas de Producción Cinematográfica. La actividad, con profesores de primer nivel y que se realizará vía zoom, se enmarca dentro de la Escuela de Conservación Sostenible Sarañani, de Fundación Altiplano.

El Curso de Creación de Películas Nativas, dirigido por el cineasta mexicano-peruano Arturo Sinclair, invita a las nuevas generaciones, así como también a abuelas y abuelos, a contar sus historias mediante una metodología participativa online, donde se aplicarán los oficios y experiencias personales de cada asistente para crear elementos visuales que cuenten la historia a través del cine.

El curso cuenta como profesores a Carlos Ferrand, director, documentalista y director de fotografía con trabajos como Planet Yoga, Architects of change, Brave New River y la cinta chileno-canadiense El Huaso; la directora de arte Mer García Nava, doctora en comunicación audiovisual y directora de arte en cine, teatro, televisión y publicidad en España y Chile; y Arturo Sinclair, profesor en Ithaca College y University of Florida.

La convocatoria está abierta para mayores de 15 años. Quienes deseen participar deben enviar una carta de motivación y un breve CV al correo escuela@aricanativa.cl hasta el 10 de agosto. La Escuela se realizará desde el 24 de agosto al 4 de septiembre durante la jornada de la mañana.

Por otra parte, el curso Desarrollo de Carpetas de Producción Cinemátografica, es un programa de formación realizado gracias a una alianza entre Arica Nativa, Bolivia Lab y el Festival Internacional de Cine de las Alturas de Jujuy. Su objetivo es apoyar el crecimiento de los proyectos seleccionados a través de asesorías especializadas, mejorando sus propuestas y creando lazos en diferentes laboratorios alrededor del mundo.

Contará con los módulos “Producción”, con la tutela de Viviana Saavedra, gerenta general de Producen Bolivia y directora de Bolivia Lab; y “Guión y dirección”, con Tato Moreno, director y productor argentino, miembro de la Red de Cine Comunidad y Diversidad y Carlos Margalhaes, responsable de la productora Laranjeiras Cinema y ganador del premio a la mejor película en el 28 Festival Presence Autochtone con su trabajo Ara Pyau Primavera Guaraní.

Esta Escuela de Proyectos cuenta con 7 cupos y se realizará entre el 24 y el 29 de agosto, durante la jornada de la tarde. Los y las postulantes deben contar con un proyecto de largometraje de ficción o documental en desarrollo y enviar a escuela@aricanativa.cl : una sinopsis de una carilla como máximo; el tratamiento narrativo del proyecto (máximo 4 páginas o 10 mil caracteres), el presupuesto estimado de la etapa de desarrollo, una carta de motivación del director y una carta del productor. Las postulaciones están abiertas a personas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina.

La Escuela entregará dos premios a los proyectos ganadores al final de curso, correspondientes a una beca para participar en el laboratorio Doculab de las alturas, clínica intensiva de desarrollo de proyectos documentales del Festival Internacional de Cine de las Alturas de Jujuy, en septiembre de este año, y una beca para ser parte de Bolivia Lab 2021, un espacio de asesorías a proyectos cinematográficos en desarrollo.

Las postulaciones están abiertas hasta el 10 de agosto y los resultados estarán disponibles a contar del 15 del mismo mes. Las preguntas pueden realizarse al correo escuela@aricanativa.cl. Las bases están disponibles en www.aricanativa.cl/escuelanativa.