Actriz sufrió aborto porque carabinera le dio «patada» en sus genitales

A 7 años de los hechos, finalmente se realizará la preparación de juicio oral contra su agresora, la carabinera Tiare Vergara, por el delito de apremios ilegítimos. Sin embargo, según antecedentes recabados por El Ciudadano, Vergara sigue activa en la institución y en funciones, a pesar de estar formalizada y en espera de un juicio oral en su contra; lo que revelaría una inexistencia de reglamentos en Carabineros de Chile respecto a esto.

Por Josefa Barraza Díaz

-Después de 7 años recién estamos en esta instancia, que para mí es una falta de respeto y de humanidad. Una como víctima quiere cerrar luego estos procesos para poder seguir viviendo desde otro lado con el dolor-, confiesa la actriz María Paz Cajas, luego de enterarse que la preparación del juicio oral en contra de su agresora, se realizará el próximo 16 de febrero, tras 7 años de espera, diligencias e investigación por parte del Ministerio Público.

Aquí su historia.

A las 11 horas del 26 de mayo de 2016, y durante una marcha estudiantil, María Paz Cajas fue detenida luego de defender a un grupo de estudiantes del Liceo de Aplicación de la represión por parte de Carabineros. La mujer fue llevada a la 3era Comisaría de Santiago, en donde la cabo Tiare Vergara le propinó una patada en su entrepierna, lo que provocó un sangrado. Horas después, Cajas se enteró que estaba embarazada y que estaba padeciendo un aborto.

“(Carabineros) nos pregunta si queríamos constatar lesiones y todos decimos que sí. En ese momento nos empiezan a poner las esposas a todos y con las manos atrás. Ahí me empiezo a sentir mal, porque sufro de crisis de pánico (…) ahí empecé a poner resistencia y entonces llegó un grupo más grande carabineros, entre los que estaba Tiare Vergara, que me había detenido en la Alameda, y mientras varios carabineros me afirmaban, ella me da una patada en la vagina. Yo se lo grité dos veces y ella lo negaba en ese mismo momento”, se lee en la declaración de María Paz Cajas, ante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.

Durante su examinación en el SAPU de Renca, un médico general constató que tenía una hemorragia vaginal y “sin lesiones visibles”, lo que podría haber sido provocado por el golpe; por lo que fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, para ser tratada por un especialista. En dicho recinto asistencial, fue revisada por un ginecólogo, quien luego de un examen de sangre, confirmó que la actriz estaba cursando un embarazo de entre 4 a 5 semanas, diagnóstico que hasta ese momento la mujer desconocía.

“Como diez minutos antes de que llegaran los resultados, se me acercó Tiare Vergara y me dijo que en la Comisaría las cámaras no habían registrado nada y que no había quedado nada grabado (…) Después de que me confirman el embarazo en el mismo pasillo, le entregan los papeles a Boris Maldonado (carabinero) de la constatación de lesiones, y a mi no me dan ni un paracetamol ni nada, y yo sigo sangrando. Me llevan a la camioneta, y en el trayecto empiezo a escuchar un diálogo que mantienen entre los tres (carabineros) y era qué constatación iban a presentar, si la del SAPU que decía que no habían lesiones visibles o la del San Juan de Dios que era más completa”, relató Cajas ante el Ministerio Público, denunciando un intento de ocultamiento de su constatación de lesiones.

En la querella criminal presentada por el INDH por el delito de apremios ilegítimos -del 7 de octubre de 2016-, se detalla que en el hospital, y tras una serie de exámenes, los médicos le informaron a María Paz Cajas que estaba embarazada, con graves síntomas de pérdida del feto, y en un evidente proceso de aborto. Sin importar lo anterior, la actriz fue regresada a la 3er Comisaría de Santiago, para luego ser trasladada a las 18 horas a la 1era Comisaría de Santiago.

“Al conocerse el diagnóstico, María Paz Cajas es amenazada e intimidada en más de 10 oportunidades por la funcionaria Tiare Vergara Torres, quien le señaló que no tenía cómo probar el hecho de que la había golpeado en su zona vaginal (…) además de burlarse cruelmente de la situación en que la víctima se encontraba (…) Durante las nueve horas que estuvo detenida se le prohibió cambiarse de ropa durante el procedimiento, se le negó el derecho de amamantar a su pequeño hijo que se encontraba en las afueras de la comisaría”, se relata en el documento del INDH, el que agrega que el 4 de junio, Cajas debió asistir a un recinto asistencial a realizarse un legrado.

El lunes 5 de febrero de 2018, Tiare Vergara, carabinera de la dotación de Control de Orden Público, fue formalizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Cajas.

Sin embargo, a 5 años de la formalización, María Paz sigue en espera de su juicio oral, mientras un dato le preocupa aún más: Tiare Vergara, su agresora, sigue activa al interior de la institución, a pesar de estar formalizada por un delito que habría ocurrido durante sus funciones.

–La carabinera sigue en funciones, y está protegida por la institución. En Carabineros de Chile hay un decreto especial del año 76, en donde la institución le entrega defensa judiciales, incluso tienen un conjunto de abogados que son aproximadamente 10, quienes defienden a carabineros por acciones de distinta índole, y está en plena funciones (…) Se realizó un sumario administrativo, lo supimos porque María Paz tuvo que ir a declarar a este sumario. Es un sumario convencional, el que se determinó que (esta funcionaria) se ajustó al procedimiento y la acción de Carabineros a la normativa interna-, dice Lorenzo Morales, abogado de María Paz, y quien confirma que Vergara fue sobreseída por la institución en la investigación interna.

Respecto a que Vergara siga en funciones a espera del juicio oral en su contra por apremios ilegítimos, Daniel Soto, coronel retirado de Carabineros y consultor en DDHH y seguridad, comenta que no resulta razonable que una policía siga cumpliendo funciones operativas cuando está involucrada en denuncias por abuso de la fuerza y menos cuando existen imputaciones penales, puesto que, implica que existen deficiencias graves en la supervisión directa de las jefaturas y problemas severos en los procesos administrativos.

Además, el experto explica que en la reglamentación de Carabineros de Chile, existen normas para suspender y remover a los funcionarios públicos responsables de infracciones disciplinarias graves, pero “el problema en Chile, en general, no es que no existan normas para una buena conducción de la policía, sino que ni las autoridades civiles, ni uniformadas advierten la importancia de prevenir y castigar con severidad los actos de corrupción, ya que, el abuso en el uso de la fuerza, es uno de los peores eventos de corrupción policial”.

Sobre la actividad de carabineros al interior de la institución, pese a estar formalizados, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, afirma que “no existe una regla clara en esa materia y Carabineros de Chile tiene una política muy variable. Además, existen deficiencias importantes en la forma en que se realizan las investigaciones administrativas internas en casos de violaciones a los derechos humanos, tal como documentó Amnistía Internacional en su Informe “Ojos sobre Chile». Es por esta, entre otras razones que insistimos en la importancia de avanzar hacia una reforma estructural a las policías con perspectiva de derechos humanos”.

En cuanto a los 7 años de investigación por parte del Ministerio Público, Bustos dice que las investigaciones de graves violaciones de DDHH deben buscar esclarecer los hechos, e identificar a todas las personas responsables para que los tribunales puedan establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Si bien habría que analizar las razones de la demora en este caso específico, se podría considerar que existiría un incumplimiento del principio de oportunidad debido a la cantidad de años transcurridos en esta investigación.

-La demora en las investigaciones es algo que también se ha observado en casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del estallido social y pre estallido social. Solo para dar un ejemplo, en el caso de Enrique Eichin, víctima de lesiones oculares en abril de 2013, recién se tuvo sentencia en 2022. Lo anterior se debe a diversas razones, pero especialmente a falta de recursos y de especialización en derechos humanos de fiscales y de integrantes de órganos auxiliares de las investigaciones (PDI y SML)-, enfatiza Bustos.

Por su parte, Lorenzo Morales también revela que el Ministerio Público tuvo indecisiones, con respecto a la parte final de la investigación, incluso vislumbrando llevar a cabo un procedimiento abreviado.

El Ciudadano consultó a Fiscalía Centro Norte sobre este caso, quienes indicaron que ya fue presentada la acusación por el delito de apremios ilegítimos, por lo que en el transcurso de las próximas semanas está fijada la realización de la audiencia de Preparación del Juicio Oral, la cual se desarrollará ante el Juzgado de Garantía.

-Queda a la vista que a la institución de Carabineros no le interesa proteger a la ciudadanía, al contrario les da el poder de andar armados y de abusar de su poder. Es un peligro para la población. Por otra parte, (Vergara) siguió su vida, siguió trabajando, teniendo un ingreso, sigue siendo funcionaria del Estado, ella no ha perdido nada, no ha sido castigada. A esta carabinera la ha protegido su institución, y el Estado (…) Solo quiero que este parto termine. Ojalá olvidarlo, ojalá bloquearlo, y vivir este duelo de una vez por todas. Todo esto es una pesadilla, y no solo para mí, también para mi familia-, confiesa María Paz.

Este medio contactó al Departamento de Comunicaciones de Carabineros para conocer su versión respecto a este caso. No obstante, no quisieron referirse a este tema ni a la funcionaria Tiare Vergara Torres.

