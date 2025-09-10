Aeropuerto de Santiago proyecta que más de 700 mil pasajeros viajarán dentro y fuera de Chile este «18»

El gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude, participó en una reunión de coordinación encabezada por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a representantes del MOP, Carabineros y concesionarias de autopistas urbanas, para informar las medidas operativas ante el alto flujo de personas que viajarán fuera de Santiago durante las Fiestas Patrias.

En el caso del aeropuerto, y de acuerdo con información proporcionada por las aerolíneas, se estima que más de 709 mil personas transitarán por los terminales nacional e internacional entre el 12 y el 21 de septiembre. Esto representa un alza de 2,7 % en los viajes internacionales respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los viajes nacionales presentan una baja de 4,7 %.

Entre los destinos nacionales más demandados figuran Calama, Antofagasta y Puerto Montt, mientras que en las rutas internacionales destacan Buenos Aires, Lima y São Paulo.

Al respecto, el gerente general Nicolas Claude, explicó que «este año enfrentamos el peak de Fiestas Patrias con el aeropuerto completamente operativo, tanto en el Terminal Nacional como en el Internacional, lo que nos permite ofrecer mejores condiciones para todos los pasajeros. Ya está habilitado el acceso directo a las puertas B y contamos con mayor capacidad en los puntos críticos del proceso de viaje».

Seguidamente, Claude llamó a planificar los traslados con anticipación, considerando posibles congestiones en las autopistas.

Entre las recomendaciones para los pasajeros destacan: llegar con 1 a 2 horas de antelación en vuelos nacionales, y entre 2 y 3 horas en internacionales; realizar el check-in online cuando sea posible, y preparar con tiempo la documentación requerida para menores, mascotas o asistencia especial.

Finalmente, se informó que durante el fin de semana largo, toda la infraestructura del Aeropuerto de Santiago estará operativa: el Terminal Nacional (T1) cuenta con 38 puertas de embarque, 12 cintas de retiro de equipaje y 50 módulos de autoatención, además del nuevo acceso de embarque B.

En tanto, el Terminal Internacional (T2) operará con 42 puertas de embarque, 64 máquinas de self bag drop y más de 60 puntos de control migratorio y de seguridad.

