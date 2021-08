Alcalde de Puchuncaví oficia al ministro de Energía ante reinicio de operaciones de central a carbón Ventanas 1

“Ya no vamos a aguantar más ser la zona que se sacrifica por el resto del país. Vamos a exigir ciertas condiciones que garanticen que no se va a seguir dañando a nuestros vecinos. Esto no es un juego, acá está en juego la salud de los habitantes de mi comuna y la vida de los vecinos”, expresó el jefe comunal de Puchuncaví, Marcos Morales.