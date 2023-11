Alcalde Jadue declaró en fiscalía por «caso farmacias»: «Hoy puedo ejercer mi derecho a defensa para demostrar nuestra inocencia»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, declaró ante fiscalía en el marco de la investigación por el denominado «caso farmacias», donde se acusa a la autoridad comunal de un posible delito de cohecho, tras una autodenuncia de un ejecutivo de la empresa proveedora de las farmacias populares, Best Quality SPA.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Jadue partió manifestando: «Quiero dejar muy claro que la acusación falsa que me hace BestQuality no tiene ninguna relación con apropiación o enriquecimiento. Mi cuentas están abiertas, donde no hay un peso más que mi sueldo como alcalde».

Luego, reafirmó que «siempre actuamos apegados a la ley. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque nuestros vecinos se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, con el interferón y el avifavir, se hizo de buena fe y poniendo primero ante todo, la vida de las personas».

«Se me acusa de una donación irregular de mascarillas y alcohol gel en plena pandemia. Es tan burdo que se me quiera llevar a juicio, primero, por algo que no es efectivo: y segundo, por una supuesta donación de implementos -ni siquiera es plata- sino mascarillas y alcohol gel», agregó el alcalde Jadue.

«Nutrido prontuario»

En su posteo, el jefe comunal de Recoleta criticó el hecho de que la acusación en su contra «la realizan personas que tienen un nutrido prontuario».

«Los mismos que me acusan fueron condenados por estafa en el caso de la empresa Frutti di Bosco que compraba berries en China, para exportarlos a Canadá como frutos premium orgánicos y chilenos. Los mismos que me acusan han cometido graves delitos por la venta de licencias de conducir falsas. Todos estos antecedentes no son mencionados por los medios que repiten las acusaciones en mi contra», indicó el edil.

Finalmente, el alcalde dijo estar muy satisfecho con su declaración y tener «la plena convicción de que demostraremos, nuevamente, nuestra total y absoluta inocencia».

Declaré en Fiscalía y es algo que esperaba, pues esta investigación partió hace 3 años, y de ella ha habido una serie de interpretaciones alejadas de la realidad. Hoy puedo ejercer mi derecho a defensa para demostrar nuestra inocencia… abro hilo… pic.twitter.com/qhzZ8iHUgM — Daniel Jadue (@danieljadue) November 15, 2023

⭕ #Ahora24H | Alcalde @danieljadue declaró en "Caso Farmacias"



🗣️ "Todo lo que se dice acerca de las supuestas donaciones son completamente falso, es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata"



🖥 @tvnplay ➡️ https://t.co/zQyCTBDD87

📡 En vivo ➡️… pic.twitter.com/jfX61xa9tG — 24 Horas (@24HorasTVN) November 15, 2023

