Anglo American cuestiona artículo de El Ciudadano sobre tranques de relaves y este medio responde y exige claridad

A raíz de la publicación del artículo “Nuestro Beirut podrían ser los tranques de relave”, con fecha del martes 11 de agosto de 2020, la mañana de este miércoles 12 El Ciudadano recibió una comunicación de la empresa minera Anglo American, señalando que el texto firmado por Patricio Bustamante incurrió en un error.

El referido artículo plantea que el muro norte del depósito de relaves del Tranque Las Tórtolas de Anglo American «se fracturó durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, estuvo a punto de colapsar». Sin embargo la compañía negó la veracidad de esta información.



“Esta afirmación es falsa, el muro nunca se fracturó ni estuvo a punto de colapsar. El tranque es monitoreado en forma constante por parte de las Instituciones Fiscalizadoras del Estado, a través de visitas y revisiones periódicas de SERNAGEOMIN y de la Dirección General de Aguas, entre otras, que pueden dar cuenta de que esto nunca fue así”, indicó el equipo de comunicaciones de Anglo American, solicitando que se corrigiera el dato publicado en el texto.

En respuesta a los señalamientos de la corporación minera británica, Bustamante -arqueoastrónomo y especialista en arte rupestre- ratificó sus aseveraciones, las que aparecen como muy bien fundadas.

En efecto, en artículo de la revista del Colegio Médico de Chile, publicado en 2012, el destacado médico y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, señaló: “Los tranques de relaves de la megaminería actual son de mayor tamaño, pero no son calculados para eventos sísmicos extremos. En la Figura 3 A y B se observan los efectos del sismo de febrero de 2010 en el tranque de relaves Las Tórtolas, de minera Anglo American, con una fractura de su pared de contención y una disminución de su altura mayor a 1 metro desde la fractura hacia su lado occidental. Aun cuando se observan algunas secuelas de un derrame desde ese tranque, afortunadamente, la pared no presentó licuefacción y los bordes de la fractura colapsaron y no permitieron el flujo masivo del contenido que hubiera arrasado Huertos Familiares, Polpaico y probablemente habría afectado Lampa», todas localidades ubicadas en la RM”.

Adjuntó además una imagen del tranque de relaves Las Tórtolas en la que se puede apreciar la fractura después del sismo de febrero de 2010.

Referencia: Tchernitchin Andrei. 2012. Cuadernos Médico Sociales. Revista de Salud Pública

del Colegio Médico de Chile, vol. 52, Nº4, pág. 212.

«Si el muro se fracturó, derramó líquido y la cumbre del mismo descendió un metro, es un hecho que estuvo a punto de colapsar», afirmó Bustamante en carta dirigida al director de este medio, Francisco Marín.

Bustamante ha asesorado a comunidades afectadas por la megaminería y sus tranques de relaves, como Caimanes y Huertos Familiares.

En su misiva explicativa a la dirección de El Ciudadano, Bustamante -cuyo curriculum puede encontrarse en Wikipedia- solicitó que se le pida a la minera Anglo American entregar la siguiente información:

Simulaciones de derrame

Entregar copia de simulación de curso que tomarían los lodos en caso de derrumbe de los muros, en tres niveles de derrame:

1.- Leve, con derrame de un cuarto de lodos tóxicos.

2.- Medio, con derrame de 50% de lodos tóxicos.

3.- Total, con derrame del 100% de los lodos tóxicos.

Lo anterior en dos escenarios:

A .- En la situación actual (octubre 2020).

B.- Cuando el tranque esté completamente lleno en etapa de cierre.

Planes de escape y de seguridad

También solicito que la minera entregue planes de seguridad y asistencia hacia la población afectada en caso de derrumbe, alarmas, demarcación de zonas de peligro, vías de escape, sistemas de evacuación y rescate (helicópteros, ambulancias, etc.), sistemas y hospitales donde se realizaría la atención en caso de desastre, con un detalle de acuerdo a los tres niveles de derrame posibles, leve, medio y total.

Detallar lo anterior para la situación actual (a octubre de 2020) y para el escenario de término del muro y cierre del tranque. Señalando que responsabilidades asume la minera si se produce un derrumbe con posterioridad a la etapa de cierre.

Medidas de seguridad e información ejecutadas a la fecha

Entregar un informe de las actividades de información que Anglo American ha desplegado a la fecha, con la población que podría ser afectada por el derrame de lodos (Huertos Familiares, Colina, Chicureo, Polpaico, Lampa y otras comunas y localidades aguas abajo), señalar que información les han entregado y por qué medios, demarcación efectiva de vías de escape y zonas de seguridad, información de centros de atención médica, seguros contratados, etc.

Informe de peritaje externo

Si las simulaciones de derrames, planes de escape y seguridad, medidas de seguridad ejecutadas han sido realizadas por la minera, entregar informe de empresa de prestigio e independiente que certifique que éstos cumplen con los más altos estándares, como corresponde a tan peligrosas estructuras y tan graves riesgos.



Si las simulaciones de derrames, planes de escape y seguridad, medidas de seguridad ejecutadas han sido realizadas por la minera, entregar informe de empresa de prestigio e independiente que certifique que éstos cumplen con los más altos estándares, como corresponde a tan peligrosas estructuras y tan graves riesgos. Consideraciones finales

Teniendo presente:

Teniendo presente: Los graves sucesos ocurridos en Beirut la semana pasada y sus nefastas consecuencias para la población de la ciudad.

Que una previsible tragedia producto del colapso previsible de cualquiera de los

tranques mencionados, tendría efectos más graves sobre la población y el medio

ambiente.

tranques mencionados, tendría efectos más graves sobre la población y el medio ambiente. Que un derrame en el tranque Las Tórtolas podría afectar a la ciudad de Santiago, la capital de Chile.

Anglo American tiene la obligación de hacer públicos todos estos antecedentes, de

inmediato.

Desde El Ciudadano reiteramos nuestro compromiso como medio independiente de dar a conocer los hechos que son de interés para la población, dando cabida a las posturas, argumentos y testimonios de las partes involucradas.

El interés de El Ciudadano es informar y crear conciencia con base en la verdad. Por lo anterior, suscribimos los requerimientos de información planteados por el licenciado Bustamante y requerimos a la empresa cuestionada, dar una respuesta a la brevedad respecto de las materias aquí consignadas.

Francisco Marín Castro

Director

Ver la nota de El Ciudadano cuestionada en el siguiente link:

https://www.elciudadano.com/chile/nuestro-beirut-podrian-ser-los-tranques-de-relave/08/11/