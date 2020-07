Biobío: Superintendencia formula cargos contra empresa Transelec por impacto medioambiental en proyecto eléctrico

La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa Transelec por «impacto medio ambiental significativo» en un proyecto desarrollado en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, asociado a la Línea de Transmisión Charrúa-Lagunillas que comprende la construcción y operación de una nueva línea de transmisión eléctrica de doble circuito.

Según consignó el Diario Concepción, en febrero de 2019, la Conaf realizó una fiscalización en la que se constató incumplimiento respecto al manejo de la vegetación nativa. El jefe de la oficina regional de la entidad forestal, Juan Pablo Granzow, explicó que «la gravedad del cargo tiene relación con no dar cumplimiento satisfactorio a las medidas de compensación del significativo impacto sobre la vegetación de la zona, la no acreditación por parte del titular de la reforestación de las 10 hectáreas adicionales a la superficie de bosque nativo cortado, es decir 30 en total, en predios rurales acordados con CONAF, y no mantener la condición de prendimiento».

Hay que destacar que todas estas medidas son centrales para hacerse cargo del efecto generado por el proyecto, siendo una de las únicas formas establecidas en la evaluación ambiental y en la RCA N°174/2009 para minimizar el efecto generado sobre la vegetación. Por lo tanto, su incumplimiento implica que no se ha asegurado la restitución de los ejemplares cortados, así como las condiciones de hábitat de flora y vegetación nativa intervenidos para la materialización de las obras, que permitan mantener o mejorar las condiciones previas a su ejecución.

Así, con toda esta información y luego del análisis de los antecedentes presentados, la SMA determinó formular un cargo calificado como grave y que dice relación con el artículo 39, Letra b) de la LO-SMA, que dispone que éstas podrán ser objeto de revocación de la RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

El proyecto asociado a la Línea de Transmisión Charrúa-Lagunillas, comprende la construcción y operación de una nueva línea de transmisión eléctrica de doble circuito, una nueva subestación, denominada subestación Lagunillas y una línea de cuatro circuitos. Las obras e instalaciones involucran dos provincias, Concepción y Bío Bío, y cuatro comunas, Coronel, Hualqui, Yumbel y Cabrero.

Ahora, tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa Transelec S.A., tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.