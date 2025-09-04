«Boicot abierto»: Senadores de Derecha se retiran en bloque de sesión e impiden votar Ley Marco de Ferias Libres y otros 5 proyectos

Una grave situación protagonizaron durante esta jornada los senadores de Derecha en el Congreso, tras retirarse en bloque de una sesión, forzando así su suspensión por falta de quórum.

Los hechos ocurrieron cuando se trataba el proyecto de ley marco de las Ferias Libres, iniciativa que ha sido largamente esperada por miles de feriantes en todo el país.

«Ha habido una actitud deliberada por impedir el quórum para sesionar del Senado, y esto no solo afecta al proyecto de las ferias libres, afecta toda la tabla. Tenemos cinco proyectos de ley más», planteó en primer término el senador del PC, Daniel Núñez, en su intervención en el hemiciclo.

«Entonces, si esta es la actitud de la oposición, no está perjudicando al gobierno. No perjudica a los senadores oficialistas, está perjudicando al país, porque están impidiendo legislar cualquier materia. Esto es paralizar el Senado», agregó el legislador.

Para el parlamentario por la Región de Coquimbo, esta situación hay que «denunciarla, y tienen que haber explicaciones (…) Esto no es una casualidad, no es que se fueron corriendo porque tenían que tomar el avión, decidieron deliberadamente abandonar la Sala para boicotear e impedir que sesione el Senado. Eso es gravísimo», enfatizó Núñez.

Otro que se sumó a las críticas a sus colegas de oposición fue el senador Tomás De Rementería (PS), quien aseguró que «la Derecha se taimó por una votación, y decidieron dejar de trabajar dos días en el Senado».

«La lección que le dan al país es que si no les gusta como se vota, no trabajan», agregó el parlamentario socialista.

Según se informó, el motivo del retiro de los senadores de Derecha se debió al rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que sanciona con multa el voto obligatorio, tal como informó durante esta jornada El Ciudadano (ver nota aquí).

Finalmente, la senadora DC Yasna Provoste también se refirió al bochornoso momento: «La Derecha taimada en Senado incumpliendo el deber para el que fueron electos, que es legislar. Las derechas unidas demostrando lo que que son: debilitan la democracia y son un riesgo para la institucionalidad».

«Los perjudicados de hoy fueron los artesanos y artesanas de Chile», escribió la legisladora en su cuenta de la red social X, en referencia al proyecto que crea el Fondo Nacional de Artesanía -paso histórico para reconocer el trabajo de las y los artesanos del país- y que tampoco pudo ser votado por la «pataleta» de la Derecha. Lee a continuación estas y otras reacciones:

¡Escándalo en el Senado!



La derecha abandonó la sala para evitar votar proyectos de ley. No quieren debatir, quieren bloquear.



Senadores de oposición vaciaron la sala del Senado. Boicot abierto a la tramitación legislativa. Chile no merece este nivel de irresponsabilidad. pic.twitter.com/dmVjAD6Rn8 — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) September 3, 2025

La derecha se taimó por una votación, y decidieron dejar de trabajar dos días en el Senado. La lección que le dan al país es que si no les gusta como se vota, no trabajan. pic.twitter.com/bDxInPKZoe — Tomás de Rementería (@TDRementeria) September 3, 2025

La derecha taimada en Senado incumpliendo el deber para el que fueron electos, que es legislar. Las derechas unidas demostrando lo que que son: debilitan la democracia y son un riesgo para la institucionalidad. Los perjudicados de hoy fueron los artesanos y artesanas de Chile. pic.twitter.com/UWUBSvdoKH — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 3, 2025

🚨 URGENTE – LA DERECHA SE RETIRA DEL SENADO



🔴 Ante la mirada de los feriantes, por la discusión del Proyecto de Ley de Marco Normativo de las Ferias Libres, la derecha abandono la sala



🔴 ¿Motivo? El rechazo al Proyecto de Ley que sanciona con multa el Voto Obligatorio pic.twitter.com/5gPxLamNUv — (FRAPP)🇵🇸🇨🇱 EN LA JARANETA ✊️ #Jara2026 (@Informa3Chile) September 3, 2025

Todos los senadores y senadoras de derecha hoy se levantaron de la sala del Senado y no quisieron trabajar. Con esto dejaron sin votar la nueva ley de Ferias Libres, Artesanía, Contrato de Buceo y Nueva Institucionalidad Ambiental.



Señalan que es una muestra de "gobernabilidad". — Rodrigo Vega (@rodrigovega) September 3, 2025

Senadores de derecha de nuevo abandonaron la sala y dejaron la sesión sin quorum para seguir tramitando, esta vez, el proyecto que establece el marco jurídico de las ferias libres.



Nueva acción de protesta por el rechazo del oficialismo en la Cámara a la multa por no sufragar. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 3, 2025

La derecha en el Senado hizo pataleta y boicoteó la sesión de hoy. No pudimos legislar ni votar proyectos importantes para la ciudadanía como el de ferias libres, seguridad y limitar armas a condenados por VIF.

Es muy grave faltar al deber básico de legislar. pic.twitter.com/hxet0uljlM — Juan Ignacio Latorre (@senadorLatorre) September 4, 2025

