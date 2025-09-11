Presidente Boric: «Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de Golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables»

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, valoró la condena recibida en Brasil por Jair Bolsonaro, como responsable del intento de Golpe de Estado contra el actual Mandatario Lula Da Silva.

«Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida», escribió Boric en su cuenta de la red social X.

Seguidamente, remató su publicación afirmando: «Democracia siempre».

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2025

Recordemos que, tras el voto a favor del último magistrado que faltaba, Cristiano Zanin, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal sentenció a 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, al expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, por el intento de Golpe de Estado contra del actual Mandatario Lula Da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023.

Junto a Bolsonaro, también fueron condenados algunos de sus colaboradores y los militares que lo apoyaron en su acción criminal. Entre ellos destaca Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y uno de sus hombres de máxima confianza , quien fue condenado a 26 años de prisión, con inicio en régimen cerrado.

