Cambio de Gabinete: Grau reemplaza a Marcel en Hacienda, Ignacia Fernández asume Agricultura y PPD Álvaro García es el nuevo ministro de Economía

Entre las reacciones que trajo el ajuste ministerial, la candidata presidencial Jeannette Jara, valoró el aporte del ahora exministro Mario Marcel durante estos años de gobierno: "Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas en directo beneficio de las chilenas y chilenos", comentó la postulante a La Moneda.

Autor: Absalón Opazo
Tras la renuncia por motivos personales del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la salida previa del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric realizó un ajuste en el Gabinete con miras a iniciar el último tramo de su administración.

Así, en reemplazo de Marcel en Hacienda asumió el actual ministro de Economía, Nicolás Grau (FA), que a su vez fue reemplazado en dicha cartera por el PPD Álvaro García, quien vuelve a ejercer un cargo ministerial luego de su participación en los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos.

En tanto, en el ministerio de Agricultura, asumió la exsubsecretaria de la misma cartera, Ignacia Fernández (Ind), quien -recordemos- había dejado su cargo hace algunos meses para sumarse al equipo de campaña de la entonces precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá.

Reacciones

La salida de Mario Marcel y el consiguiente ajuste ministerial trajo variadas reacciones. En primer término, la candidata presidencial de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, valoró el aporte del ahora exministro durante estos años de gobierno.

«Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas en directo beneficio de las chilenas y chilenos, como la reforma previsional que le subirá las pensiones a 2.800.000 personas», planteó Jara.

Por su parte, Nicolás Grau agradeció al Presidente Boric «por la confianza al nombrarme ministro de Hacienda. Asumo con responsabilidad y convicción el desafío de fortalecer la economía, cuidar las finanzas públicas y promover más empleo. Mi reconocimiento a Mario Marcel por su gran labor».

Mientras, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó a nombre de la colectividad «un profundo reconocimiento al ministro Mario Marcel por el esfuerzo, la solvencia y la credibilidad que otorgó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric».

«Su labor ha constituido un pilar fundamental para la conducción económica del país. Al mismo tiempo, extendemos nuestros mejores deseos de éxito a Ignacia Fernández en el Ministerio de Agricultura. Saludamos estos relevos con orgullo y responsabilidad institucional», añadió la dirigenta socialista.

