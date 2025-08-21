Jeannette Jara: Dichos de Juan Sutil sobre la dictadura «demuestran falta de comprensión de lo que significa la democracia»

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a las recientes declaraciones del asesor estratégico de Evelyn Matthei, el empresario Juan Sutil, quien dijo en una entrevista televisiva que para él la dictadura de Pinochet «no es una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder».

«Las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro», comentó la postulante a La Moneda.

Para Jara, las palabras de Sutil «no solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Sino que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia».

«Nosotros, en cambio, miramos hacia adelante, con una visión de país que valora la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, para construir un Chile más justo que crece realmente para todos», cerró la exministra del Trabajo.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Sutil, encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, por Pinochet: "Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó"@matiburgos



💻 https://t.co/54rxaFGS8f pic.twitter.com/q27BBx7XmM — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2025

Las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro. No solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó… https://t.co/2Df1zetAnX — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 21, 2025

No hay derecha democratica



🔴 Kast: Quiere gobernar sin Congreso



🟣 Matthei: Celebra las Muertes de la Dictadura y su Comando considera a Pinochet como un Gobierno



🔵 Kaiser: Quiere hacer un Golpe de Estado



SI LA DEMOCRACIA HAY QUE PRESERVAR, A JEANNETTE JARA HAY QUE VOTAR — (FRAPP)🇵🇸🇨🇱 EN LA JARANETA ✊️ #Jara2026 (@Informa3Chile) August 21, 2025

Pinochet estuvo 17 años en el poder, lo que dice Juan Sutil, estratega de Matthei, es una ofensa a la memoria de quienes sufrieron la tortura, la prisión y la desaparición forzada. La diferencia aquí no solo es política, es ética y humana. pic.twitter.com/DDosArqk62 — Constanza Schonhaut Soto (@ConySchon) August 20, 2025

Veo que 17 años de dictadura con muertos, torturados y desaparecidos más todo el daño social y económico no fue suficiente para Juan Sutil. https://t.co/4WAoeUok61 — Sebastián (@bombachaya_) August 21, 2025

Juan Sutil asegura que no hubo una dictadura en Chile. ¿Qué fueron entonces los 17 años sin Congreso Nacional? Con tal de buscar el votante de Kast desaparece cualquier tipo de derecha democrática — Isidora Alcalde Egaña (@isidoraalcalde) August 21, 2025

17 años y bajo presión el dictador tuvo que llamar a plebiscito, Juan Sutil el mejor jefe de campaña de Evelyn Matthei…la de las muertes inevitables.

Los mismos de siempre, siguen dispuestos a repetir la historia. https://t.co/8wDVnQQNfa — Marce_Tyrer 🪏❤️💪🏽 (@MarceTyS) August 21, 2025

Yo creo que Juan Sutil era el mejor "encargado estratégico" que @evelynmatthei podía conseguir, ahora sí que se hundirá como el Titanic! 😆😆😆

De esta gente no podemos esperar que condenen la dictadura si son precisamente ellos los que ganaron con el golpe! 🤷 https://t.co/LrcAdFP0fB — Juanchuncho🦉🇵🇸💙🎸 (@Juanchunchovie1) August 20, 2025

