Jeannette Jara: Dichos de Juan Sutil sobre la dictadura «demuestran falta de comprensión de lo que significa la democracia»

Asesor estratégico de Evelyn Matthei dijo en una entrevista televisiva que para él la dictadura de Pinochet "no es una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder", generando una oleada de críticas y cuestionamientos. "No hay derecha democrática", señaló uno de los tantos comentarios dejados en las redes sociales.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a las recientes declaraciones del asesor estratégico de Evelyn Matthei, el empresario Juan Sutil, quien dijo en una entrevista televisiva que para él la dictadura de Pinochet «no es una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder».

«Las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro», comentó la postulante a La Moneda.

Para Jara, las palabras de Sutil «no solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Sino que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia».

«Nosotros, en cambio, miramos hacia adelante, con una visión de país que valora la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, para construir un Chile más justo que crece realmente para todos», cerró la exministra del Trabajo.

