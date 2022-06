Cierre de fundición Codelco Ventanas: ¿Qué pasa con el resto de las empresas contaminantes en Quintero y Puchuncaví?

La decisión de las autoridades de Codelco de iniciar el proceso de cierre de la fundición Ventanas en la zona de Quintero-Puchuncaví ha sido calificada como una medida «valiente y necesaria», tanto por la comunidad como por las organizaciones ambientalistas que exigen el término de las «zonas de sacrificio» en el país.

En ese sentido, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, junto con rechazar el cierre de la fundición (y anunciar movilizaciones por ello), exigieron a las autoridades mayor fiscalización a las empresas privadas del cordón de Puchuncaví y Quintero, que también serían responsables por la grave situación de contaminación que afecta a la comunidad.

Amador Pantoja, presidente de la Federación, dijo en entrevista con Radio ADN que los trabajadores no están siendo escuchados «ni por el Gobierno ni por nadie con respecto a la situación de Ventanas», asegurando que «no somos nosotros los que estamos hoy día afectando a Quintero y Puchuncaví, sino que otras 14 empresas que ni siquiera son monitoreadas, que no tienen control de nada. En cambio nosotros, que sí tenemos monitoreo y control, podemos demostrar y argumentar claramente que en los últimos acontecimientos no somos parte de la contaminación que ocurrió».

«No nos pasen la cuenta a nosotros solamente, aquí hay empresas privadas que contaminan mucho más que nosotros y por lo tanto aquí se tienen que hacer cargo», agregó el dirigente.

Escucha la entrevista completa AQUÍ

La postura de los trabajadores es compartida por la ONG internacional Greenpeace: «El siguiente paso lógico en la zona es avanzar en el cierre de las otras fuentes de contaminación, como en el caso de ENAP, las termoeléctricas a carbón de AES Andes, las propias operaciones adicionales de la División Ventanas y las actividades de Oxiquim. El polo industrial de Quintero y Puchuncaví incluye a 16 empresas de alto riesgo que en múltiples ocasiones han sido investigadas y sancionadas sin resultados», señalaron desde la organización.

Las otras empresas contaminantes

Uno de los antecedentes oficiales más inmediatos respecto a cuáles son las otras empresas contaminantes en Quintero y Puchuncaví, es la sanción con medidas provisionales a seis de ellas, por parte de la Superintendencia de Medioambiente (SMA), ante el reciente episodio de contaminación que dejó a más de 100 personas intoxicadas en distintos centros de salud.

Se trata de las firmas Planta Gasmar Quintero, Terminal de Asfaltos y Combustibles Enex, Terminal Marítimo de Quintero Copec, Terminal Marítimo de ENAP, Terminal Marítimo GNL Quintero y Terminal Marítimo Oxiquim.

«Todas estas emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y tienen medidas establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la zona», señalaron desde la SMA.

«Las nuevas medidas que estamos ordenado se sustentan luego de constatar que los episodios de intoxicación de hoy se relacionan a emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. Como no es posible todavía determinar a un causante específico de los eventos es que, sobre la base del principio preventivo, se proceden a dictar medidas en contra de todas las empresas que emiten estos compuestos en la zona», señaló el Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra, en una nota de prensa fechada el 8 de junio de 2022.

A estas acciones de la SMA, se suman medidas provisionales ordenadas a la fundición Codelco Ventanas, y al Complejo Termoeléctrico Ventanas de la empresa Aes Andes, por el mismo episodio de contaminación.

«Esto se resuelve con inversión, para llegar al estándar del Decreto 28 y resolver el problema de la contaminación. Todas las empresas que hoy día están asociadas al cordón de Puchuncaví y Quintero deben actuar en línea y con la misma condición de acuerdo a los estándares internacionales», señaló sobre el punto Amador Pantoja.

