Comercio exterior de Chile alcanzó US$ 71.037 millones en mayo, con un crecimiento de 35%

Un crecimiento de 35% registró el intercambio comercial de Chile durante los primeros 5 meses del año, equivalente a US$ 71.037 millones, respecto del mismo periodo de 2020. Se trata del valor más alto de las últimas tres décadas, de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras publicadas por el Banco Central de Chile.

En el periodo, las exportaciones anotaron un crecimiento del 31% con respecto de 2020, llegando a los US$ 37.932 millones. El cobre por sí solo alcanzó embarques por US$ 21.345 millones en el período, y su precio internacional en los primeros cinco meses de 2021 fue de US$ ¢/lb 407, el valor más alto desde igual periodo del año 2011. De esta forma, los envíos del metal rojo representaron el 56% de las exportaciones entre enero y mayo.

Las ventas al exterior de bienes no cobre más allá de recobrar las mermas acumuladas durante los primeros meses de la pandemia en 2020, han superado marcas históricas, logrando récord en los envíos de vino embotellado, cartulinas, carne de cerdo, fruta congelada, cerezas, arándanos, hierro y aceite de pescado, por mencionar solo algunos de los productos que en 2021 alcanzaron su mayor nivel de ventas al exterior.

En tanto, las importaciones sumaron US$ 33.105 millones, exhibiendo un alza del 39% frente a igual lapso de 2020, superando con creces a los valores prepandemia gracias a los niveles récord en las internaciones de celulares, carne, medicamentos, electrodomésticos, computadores, televisores, perfumes, camiones y vehículos de carga, por mencionar solo algunos de los productos extranjeros que en 2021 alcanzaron el mayor valor importado.

Mayo 2021

En mayo, el intercambio comercial del país sumó US$ 15.079 millones, registrando un alza del 51% frente a mayo de 2020. Las exportaciones del mes alcanzaron los US$ 7.920 millones (+35%) y las importaciones US$ 7.159 millones (+75%).

Asimismo, se registraron 2.836 empresas exportadoras, un 8% más que en igual mes del año 2020, tratándose del segundo mes consecutivo donde la cantidad de firmas con ventas al exterior aumenta frente a igual mes de 2020, dando señales de un claro acercamiento a los niveles prepandemia, según cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

En esa línea, los productos y servicios exportados sumaron 2.542, anotando un 16% de crecimiento frente a los 2.188 ítems exportados en mayo de 2020. A nivel de productos, destacaron al alza los embarques de minerales y cátodos de cobre, hierro, salmones enteros y en filetes, neumáticos, jurel congelado, vinos embotellados de mezcla de cepas, yodo, uvas frescas variedad Red Globe, molduras de madera, carbonato de litio, mejillones en conserva, cajas de cambio, maíz para la siembra, frutillas y frambuesas congeladas.

Por su parte, en lo referente a las exportaciones de servicios del mes de mayo, estas alcanzaron los US$ 168 millones, exhibiendo un crecimiento del 70% en relación con los US$ 98 millones contabilizados en mayo de 2020. Las principales alzas las anotaron los servicios de hosting para sitios web, soporte logístico, gestión de marketing para las empresas, filmación de comerciales, diseño de software original, filmación de películas, ingeniería para las instalaciones mineras y asesorías en tecnologías de la información.

En el mes, 94,2% de las exportaciones del mes se dirigieron a los países con Tratados de Libre Comercio, participación que resultó superior al 93,5% de mayo de 2020, destacando India (+200%), Brasil (+110%), Estados Unidos (+64%), Japón (+51%) y China (20%).

También, 13 de las 16 regiones del país registraron un crecimiento en sus ventas al exterior, las mayores alzas las exhibieron Antofagasta (+74%; +US$ 1.100 millones), Coquimbo (+106%; +US$ 220 millones), Tarapacá (+90%; +US$ 207 millones), Valparaíso (+36%; +US$ 122 millones) y Atacama (+33%; +US$ 109 millones).

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales