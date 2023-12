Comercio exterior: Exportaciones chilenas de servicios sobrepasan por primera vez la barrera de los US$ 2.000 millones en 2023

En el período enero-noviembre de 2023, las exportaciones chilenas de servicios escalaron hasta los US$2.135 millones, logrando un incremento de 57% frente a igual periodo de 2022.

Con esto, supera por primera vez la barrera de los US$ 2.000 millones y en 33% a todo lo exportado durante el año pasado (US$ 1.609 millones), según apunta el más reciente informe de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Servicio de Aduanas y del Banco Central.

Algunas alzas que explican el sólido y sostenido avance de estas exportaciones en el período son las “asesoría en tecnologías de la información” (+US$ 75,2 millones), “apoyo técnico en computación e informática vía internet” (+US$ 72,2 millones), “asesoría en gestión de proyectos de ingeniería” (+US$ 68,9 millones), “suministro de hosting para sitios web y correo electrónico” (+US$ 44,7 millones) y “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (+US$ 44,3 millones).

Otros aumentos destacados se registran en el “diseño de software originales”, “I+D en la química y la biología”, “filmación de películas mediante técnicas de animación”, “asesoría en ingeniería aplicada a la minería” y “desarrollo de videojuegos”.

En el periodo, los servicios nacionales se han dirigido a 136 destinos diferentes, entre los que sobresalen Estados Unidos (US$ 691 millones), Perú (US$ 384 millones), Colombia (US$ 187 millones), Suiza (US$ 101 millones), Argentina (US$ 76 millones) y Reino Unido (US$ 73 millones).

La misma tendencia que las exportaciones de servicios han mostrado los envíos no tradicionales, sumando ventas al exterior por US$ 40.303 millones en el mismo período, exhibiendo un alza de 2,5% (+US$ 974 millones) respecto a enero-noviembre de 2022.

El 93% de las exportaciones no tradicionales se dirigieron a los mercados con los cuales Chile ha suscrito acuerdos económico-comerciales, y representan el 46,3% de los envíos totales del país.

El hidróxido de litio y el sulfato de litio siguen destacando como dos de los productos no tradicionales con mayor crecimiento en el periodo, con alzas de 162% y 1.019% respectivamente. Los envíos de hidróxido de litio suman US$ 988 millones (+US$ 611 millones) y los de sulfatos ascendieron a US$ 743 millones (+US$ 676 millones).

En el periodo, las empresas nacionales exportaron un total de 4.647 productos no tradicionales diferentes, 2.600 de ellos con alzas, entre los que destacan avellanas, mandarinas, aceite de oliva, mejillones, jurel, duraznos en conserva, pasas, arándanos rojos en conserva, jugo de ciruela, espárragos congelados, gatas hidráulicas, mosqueta deshidratada, castañas, medicamentos, tornillos, tulipanes, tejidos de lana, trufas, helados, preparaciones para el cuidado de la piel y maquillajes, papeles para la decoración de muros, frutas liofilizadas, cervezas y manjar.

En el período, las exportaciones no tradicionales del país se dirigieron a un total de 194 destinos en el mundo, anotando incrementos en 110 de ellos. Asia emerge como el mayor destino de estos envíos, con embarques por US$ 12.429 millones, representando el 30,0% del total.

Le siguen en relevancia América del Norte con US$ 10.638 millones (25,7%), América Latina con US$ 10.244 millones (24,8%) y Europa con US$ 6.438 millones (15,6%).

Las exportaciones a Medio Oriente sumaron US$ 500 millones (1,21%), y los embarques a África alcanzaron los US$ 492 millones (1,19%).

Puerto de Valparaíso

Intercambio comercial

En el período enero-noviembre, el intercambio comercial del país llegó a US$ 165.807 millones, registrando una caída de 10,9% frente a igual período de 2022 (-US$ 20.254 millones).

Las exportaciones totales acumularon embarques por US$ 86.984 millones, experimentando una contracción de 2,6% (-US$ 2.323 millones) con respecto a los once primeros meses de 2022.

Al analizar los embarques entre exportaciones tradicionales y no tradicionales se aprecia una caída del 6,6% en las primeras (-US$ 3.297 millones) y un alza de 2,5% en las segundas (+US$ 974 millones).

En tanto, las importaciones registraron un valor de US$ 78.823 millones, marcando una caída de 18,5% (-US$ 17.932 millones) con respecto al periodo enero-noviembre de 2022, en línea con las caídas de 18,3% en los bienes intermedios (-US$ 9.557 millones), de 23,7% en los bienes consumo (-US$ 6.280 millones) y de 11,6% en los bienes de capital (-US$ 2.094 millones).

