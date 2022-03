Comisión de Hacienda del Senado definirá avance (o estancamiento) de Ley sobre Protección de Glaciares

La Comisión de Hacienda del Senado será la instancia responsable del avance (o estancamiento) de la Ley sobre Protección de Glaciares, aprobada el lunes 7 de marzo por la Comisión de Medio Ambiente de la misma corporación, bajo la conducción de la senadora de Aysén Ximena Órdenes Neira (PPD).

“Tras muchos años y mociones archivadas, despachamos desde la Comisión de Medio Ambiente @Senado_Chile el proyecto de #LeyDeGlaciares para proteger el entorno glaciar y limitar las actividades que pueden afectar estas fuentes de vida y agua”, fue el mensaje que posteó ese día en su cuenta de Twitter la legisladora.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, luego de ser despachado por las comisiones de Minería y de Medio Ambiente. La iniciativa fue ingresada en 2018 por los senadores Guido Girardi Lavin (PPD) e Isabel Allende Bussi (PS) junto a Órdenes, luego que el gobierno de Sebastián Piñera le quitara el respaldo a una moción de un grupo de diputados que fue impulsada también por el gobierno de Bachelet. Dicho proyecto fue retirado previo a su votación en Sala.

El actual proyecto incluye 8 artículos permanentes y 2 transitorios, avanzando en establecer definiciones, la naturaleza jurídica de los glaciares, y determinar qué actividades están prohibidas completamente en éstos y cuáles deben someterse a evaluación ambiental.

Dentro de los aspectos más relevantes se incluye que los glaciares son considerados bienes nacionales de uso público, inapropiables y no concesionables. Asimismo, se crean legalmente las categorías de glaciar, entorno glaciar y permafrost, identificándose sus funciones y servicios ecosistémicos, y respecto de los cuales se establecen distintos niveles de protección.

Sobre la aprobación del proyecto, la senadora Órdenes lo calificó como “un paso tremendamente importante. Este es un ejercicio que comenzamos también con la Ley Marco de Cambio Climático y aprovecho de felicitar, y supongo represento a todos los senadores y senadoras, a la nueva ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, que nos acompañó en ese trabajo junto a la Andrea Rudnick, Pilar Moraga, de CR2”.

En este sentido, la parlamentaria recordó que “parte de los aprendizajes fue que convocáramos y nos acompañaran los científicos desde distintos referentes”.

Por ahora, en el contexto de la renovación de los miembros del Congreso Nacional, aún no está definido quiénes integrarán la Comisión de Hacienda que deberá revisar la iniciativa. Por lo pronto, la instancia está convocada para el 30 de marzo, con el fin de conocer el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile.

Luego del cambio de autoridades electas el 11 de marzo último, las organizaciones ciudadanas esperan un mejoramiento del texto y su rápida aprobación, a objeto de proteger los glaciares del país hoy gravemente amenazados por la expansión minera en la Cordillera de Los Andes, además de su mayor derretimiento producto del calentamiento global.

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, advirtió que Chile “debe aprobar y poner en práctica urgentemente la protección de los glaciares, pues estas formaciones de hielo son nuestra única reserva de agua en un contexto de crisis hídrica producto de la mega sequía y la crisis climática”.

“Hace ya 15 años el sector minero viene obstaculizando todas las iniciativas de ley que van en esta dirección. Esperamos que la actual crisis hídrica, que incluso afecta a Santiago, haga entender al sector político que no salvaguardar los glaciares seria dispararnos a los pies. Hasta finales de siglo seguirá la reducción de lluvias y nieve, por tanto, dependeremos crecientemente de los glaciares. No puede el interés de unos pocos afectar la vida y seguridad hídrica de todos”, cerró la experta y ex candidata presidencial.