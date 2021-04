Comuna de Illapel corre el riesgo de quedarse sin agua: Alertan que embale El Bato llegó a su nivel más bajo

Habitantes de la comuna de Illapel así como también los integrantes de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y los agricultores corren el riesgo de quedarse sin agua en los próximos días si el embalse El Bato no supera el nivel muerto, que corresponde al más bajo de una posible descarga de agua de la presa.

La fecha tope es el 10 de mayo para que caiga algo de agua en las próximas semanas, y así permita paliar en algo la escasez del recurso hídrico.

El embalse El Bato tiene una capacidad total de 25 millones de metros cúbicos y en la actualidad solo contiene 124 mil metros cúbicos. Es decir, se encuentra a solo un 0,5 % de su capacidad.

La presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, Marcela Jeneral, alertó que la presa está a 50 centímetros de ocupar sus aguas muertas. «Está muy complicado, no sabemos qué cosa va a pasar. Como Junta de Vigilancia no podemos tomar tantas medidas porque los pocos recursos que teníamos los hemos gastado en emergencias y del Gobierno no hemos recibido ninguna ayuda», dijo, citado por Fundación Terram.

Jeneral también afirmó que desde hace 4 años que venían planteando el tema, pero no han tenido el apoyo suficiente para realizar inversiones para haber evitado este escenario.

Agregó que los agricultores están perdiendo sus cultivos, pudiendo a llegar a ser peor. «Nos llevamos en puros discursos y hoy no tenemos más tiempo. Nosotros estamos entregando un 7,5% de la prorrata a los regantes. Nuestra agricultura está muriendo cada día», dijo, al mismo tiempo indicó: «Pero ahora en el mes de septiembre cómo vamos a empezar esa temporada agrícola si hoy estamos llegando al nivel muerto y si no tenemos recuperación durante el invierno sería catastrófico».

Denunció que las autoridades correspondiente no han asumido la responsabilidad ni mucho menos les han ofrecido un plan de emergencia.

«Seguimos haciendo análisis pero no existe ningún aporte real y las autoridades no se han hecho cargo del problema de fondo. Si venimos hablando del cambio climático hace muchos años atrás, pero ya está acá. Seguimos haciendo análisis, nos mandan un delegado presidencial para la sequía pero lo que se necesita son inversiones», criticó.

Continuó: «Si nosotros llegamos a nivel muerto no vamos a tener agua para nadie, ni para la sanitaria y agricultores. Según la D.O.H. estaríamos hasta el 10 de mayo con aguas útiles, quizás si se produce un milagro y se generan nuevas lluvias podríamos abastecer a nuestras agricultores y principalmente para el consumo humano», afirmó.

Llaman a tomar conciencia

Por su parte, el gobernador de Choapa, Juan Pablo Gálvez, llamó a la comunidad a crear conciencia, a no desperdiciar el recurso y bajar el consumo de este, tanto en lo humano como agrícola.

«Acá hay un punto de inflexión, hoy día Aguas del Valle por obligación tiene que cumplir con el abastecimiento de agua potable para toda la población, se están buscando varias alternativas, hay un convenio con la Junta de Vigilancia del río Illapel, otra con la Junta de Vigilancia del río Choapa. Se están haciendo trabajos adicionales para que en casos de emergencia se puedan extraer aguas de pozos constituidos por Aguas del Valle y esas alternativas nos dan seguridad, sobre todo para Illapel, esperamos que no llegue a pasar. Pero sin duda debemos trabajar para que cada una de esas alternativas sea viable para poder dar seguridad al sector urbano de Illapel», sostiene Gálvez.

El temor de no contar con agua para consumo humano es algo que esperan no vivir en el corto plazo los illapelinos. El alcalde de la comuna, Denis Cortés, manifiesta que están confiados en los convenios que ha firmado la sanitaria para asegurar el abastecimiento de la comuna.

«Lo que sí debería hacerse es un estudio para conocer con cuánta agua subterránea contamos y cómo podemos abastecer las napas. Las universidades han realizado estudios y recomiendan qué hacer, pero ahí están. No existe un plan hídrico de solución a futuro», manifestó el edil.

Con información de Fundación Terram.

