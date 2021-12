Conductor del Transantiago también desmintió a Ministra de Transportes: Operatividad no llegó ni siquiera al 40 por ciento

En conversación con Radio Cooperativa, Raúl Arias, conductor del Transantiago perteneciente a la flota E de La Florida, señaló que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, «miente cuando dice que el sistema está operando como si fuera un horario punta extendido de un día laboral», pues, indicó al menos en su recorrido, «la operatividad no llegó ni siquiera al 40 por ciento».

«La ministra nos está diciendo que la frecuencia es normal y una vez más nos encontramos con que mienten: no hay gente para trabajar, la dotación no está completa como día normal y yo creo que sigue pasando en Quilicura, Maipú, Puente Alto y, sobre todo, acá en La Florida», afirmó el conductor a la emisora nacional.

El trabajador detalló que en la coyuntura actual, «personas no fueron citadas (…) no hubo una programación extra donde los pilotos puedan anotarse (para trabajar); no queremos pensar que hay manos negras, pero no tenemos la dotación completa, como la ministra lo está diciendo. No estamos trabajando ni al 40 por ciento de la dotación, no hay choferes para realizar al servicio», insistió el conductor.

