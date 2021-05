Consejo de Monumentos Nacionales consideró como “infracción grave” construcción no autorizada de camino en Santuario de la Naturaleza Yerba Loca

Como una “grave infracción” consideró el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) la construcción no autorizada de un camino al interior del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Por ello, acordó solicitar la representación del Consejo de Defensa del Estado y enviar los antecedentes correspondientes a la Fiscalía, solicitando que se investigue una eventual afectación del Monumento Nacional.

En su sesión extraordinaria del miércoles 5 de mayo, los consejeros fueron informados de la visita a terreno efectuada por profesionales de la Secretaría Técnica de la entidad, con el propósito de determinar el cumplimiento de las obras autorizadas por el CMN a la Fundación Santuario El Plomo: instalación un refugio para dos guardaparques y seis baños en Piedra Numerada destinados a los turistas y la habilitación de una huella de servicio al lugar (mejora de la existente), sin que se realizaran obras de construcción en terreno pues -según se afirmó en la solicitud de permiso- no había excavaciones contempladas.

De este modo, se pudo constatar la construcción de un camino desde el sector de Tres Puntas hasta Piedra Numerada, de una extensión aproximada de 4,2 kilómetros. También se verificó el deterioro de bofedales, yaretas y acumulación de basura, en el sector de Piedra Numerada, no atribuible al proyecto sino más bien debido a la alta carga turística y recreativa no regulada existente en el sector. Sin embargo, las obras de construcción autorizadas aún no habrían sido ejecutadas.

En cuanto al componente arqueológico, no se comprobó que la ejecución del camino haya generado daño en Monumento Arqueológico, pero en los sectores aledaños al camino se evidenció presencia de elementos arqueológicos, los cuales se encuentran cercanos a las intervenciones realizadas y con potencial de afectación. Por eso, el titular del proyecto deberá efectuar una línea de base arqueológica sistemática en áreas aledañas a la construcción del camino, así como en el sector a intervenir por el proyecto.

En su acuerdo, los consejeros decidieron, además de recurrir al CDE y a la Fiscalía, oficiar al titular del proyecto para solicitar que efectúe una consulta de pertinencia de ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y entregar indicaciones para la evaluación del proyecto completo, considerando de manera integral los componentes naturales y arqueológicos del área a intervenir.

“En vista del daño antrópico que se genera en el área por diversos agentes, es de principal interés la necesidad de contar con un manejo integral del Santuario de la Naturaleza, que incluya líneas de acción en torno al resguardo de los sitios arqueológicos que se encuentran en él, destacándose el sitio de especial relevancia Arqueológica Cerro el Plomo. De esta manera, además se solicitará al Ministerio del Medio Ambiente incluir este componente en el plan de manejo que se encuentra en elaboración”, concluye el acuerdo del CMN.