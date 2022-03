Constituyente Pedro Muñoz llama a la UDI a esclarecer vínculo con agresora de Marcos Barraza: La mujer apareció en la Franja del Rechazo 

El convencional Pedro Muñoz (PS) indicó que la Unión Demócrata Independiente (UDI) deberá asumir sus responsabilidades políticas si se llega a comprobar que Helcia Briones, la mujer que agredió este lunes al constituyente Marcos Barraza (PC), tiene un vínculo con la organización política de derecha.

En el video del incidente compartido en redes, se puede observar que un grupo de personas que se encontraba frente al edificio donde opera el órgano constituyente persiguió a Barraza y posteriormente Briones lo increpó, lo insultó, y cubrió a la fuerza la cabeza del convencional con una bandera de Chile, un gesto tendiente a asfixiarlo, todo esto frente a la mirada y nulo actuar de Carabineros de Chile.

Según testimonios, la agresión también se habría extendido a los constituyentes Patricia Politzer (INN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli).

«Cuando se hizo el receso me dispuse a ir a comprar un café y a la salida estaban insultando al convencional Hernán Larraín, este grupo, después me enteré de que insultaron a la constituyente Patricia Politzer con descalificaciones, groserías», relató Barraza.

«En mi caso me siguieron un rato, me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente», aseguró.

Asimismo, compartió en sus redes un video que muestra el momento que la mujer con una bandera chilena lo atacó cubriéndole la cabeza y tirando con fuerza mientras le gritaba: “De qué tenís miedo, hombre”.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

La agresión fue calificada por el convencional Pedro Muñoz de inadmisible, y señaló que nadie debe sufrir presiones, agresiones u hostigamientos por cuestiones políticas.

Nadie, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia puede ser víctima de violencia por sus posiciones políticas. Rechazamos rotundamente estos hechos y solidarizamos con el constituyente Barraza. #ConvencionConstitucional #NoALaViolencia #PartidoComunista https://t.co/FGvkQAt7g8 — Pedro Muñoz Leiva – Constituyente D24 (@PedroMunozLeiva) March 14, 2022

Muñoz aseguró que desconocían la relación entre Helcia Briones y la UDI, colectividad que la invitó a participar en la franja del Rechazo.

“Yo desconocía que la agresora aparece en la franja de la UDI. Yo he preguntado al interior de la Comisión sobre la existencia de algún vínculo de algún miembro de la Convención y no se me ha respondido nada”, señaló.

«La UDI, en consecuencia, debería “asumir la responsabilidad política por la aparición o por una posible militancia”, agregó citado por 24Horas TV.

Por su parte, Barraza manifestó que tampoco tenía conocimiento que la atacante hubiese participado en la campaña del Rechazo a la nueva Constitución y le hizo un emplazamiento a la cúpula de la UDI.

«Sé que hay constituyentes que siendo de la UDI, ya repudiaron el hecho, y en buena hora que así haya sido. Pero yo esperaría que el partido y el presidente de la UDI (Javier Macaya) lo repudiara, porque tiene que dejar claro si avalan o no, ese tipo de acciones violentas por parte de sus militantes», consignó, citado por 24Horas TV.

Durante su participación en la franja de la UDI para el Plebiscito Constituyente de 2020, Helcias Briones relató haber padecido un cáncer, lo que la llevó a tener que dedicarse a hacer repostería para costear su tratamiento.

Sin embargo, debido al estallido social de octubre de 2019, aseguró que sus ventas bajaron.

“Voto Rechazo porque la salud pública necesita mejoras ahora y no en dos años cuando los políticos se pongan de acuerdo”, señaló en el video.

Querella contra la agresora

Desde las afueras del Congreso, Barraza afirmó que está «evaluando» querellarse contra la agresora y que «es probable que la estampemos mañana».

Indicó que Carabineros de Chile ya tomó declaración, tanto de él como del convencional Muñoz, para luego hacer las investigaciones policiales correspondientes.

Asimismo, Barraza indicó que será trasladarlo a un Cesfam de la comuna de Santiago donde se lelvarpa a cabo la constatación de lesiones, «que básicamente son lesiones menores, leves, zamarreo o cosas así, pero asociadas a un hecho violento»,refiere 24Horas.

El convencional por el Distrito 13 recordó que junto a la convencional Carolina Videla, «hace aproximadamente dos semanas fuimos víctimas de agresión verbal, casi física si no es por la intervención de transeúntes, por parte de este mismo grupo, y particularmente por parte de la misma señora y de los mismos sujetos que me agredieron hoy día».

De igual forma, señaló que pedirá ninguna «consideración especial» porque el ataque se registró cuando estaba realizando una compra cotidiana.

«No me quiero sentir preocupado. Sí quiero tomar resguardos, tengo una hija pequeña de 5 años, y no quiero que le pase nada, y estoy preocupado de que haya visto imágenes de este tipo en las redes», complementó.

Convención condena enérgicamente el ataque

Desde la Mesa Directiva de la Convención Constitucional se condenó «enérgicamente las agresiones al convencional Marcos Barraza, en las inmediaciones de la sede del Congreso Nacional, por parte de manifestantes que se encontraban en el lugar».

«La violencia no puede ser un medio para canalizar demandas o diferencias, menos en tiempos tan importantes para el país. Invitamos a la ciudadanía a seguir expresándose, pero siempre a través del diálogo y la tolerancia. Así lo declaramos, además, como órgano constituyente el pasado 1 de diciembre con la aprobación de la Declaración donde condenamos “todas las formas de violencia” porque estamos convencidos que no es el camino para superar la crisis política y social del país», refiere el comunicado.

«Queremos, finalmente, informar que se ha dispuesto la denuncia y procedimiento respectivo, ante Carabineros y la fiscalía correspondiente», agregó.

La presidenta de la CC, María Elisa Quintero, también condenó – de manera personal – el ataque, y señaló que «este espacio de diversidad, pluralidad y de trabajo democrático lo debemos cuidar entre todas y todos. La agresión y violencia no tiene cabida».