Convencionales piden al Comité de Ministros rechazar instalación de central termoeléctrica «Los Rulos»

El Comité de Ministros se reunirá este miércoles para debatir si se continúa o no los trabajos para instalar la central termoeléctrica «Los Rulos» en la comuna de Limache, impactando negativamente el Valle de Marga Marga y la reserva de la Biosfera La Campana- Peñuelas.

Este proyecto involucra la construcción de la termoeléctrica “Los Rulos” de la compañía Inkia Energy, y se trata de una central de ciclo combinado, la cual operaría con gas natural para la generación de energía eléctrica con una capacidad de 540 MW, propuesto para instalarse en el sector de Los Laureles, en un terreno de 34 hectáreas cerca de la reserva de la biosfera La Campana.

No a la termoeléctrica “Los Rulos” en #Limache!

Mañana 23 de febrero el Comité de Ministros sesionará para votar las reclamaciones presentadas por la ciudadanía en contra de la termoeléctrica.#noalosrulos #noalatermoelectrica #nomaszonasdesacrificio pic.twitter.com/pf45CfgKSS — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 22, 2022

Ante esta situación, los convencionales de los distritos 6 y 7 se pronunciaron para solicitar que se rechace esta iniciativa, debido a que el proyecto «no es sustentable y no tiene apoyo de la comunidad».

Constituyentes dicen ¡No a termoeléctrica Los Rulos! y piden a Comité de Ministros de Medio Ambiente ser categóricos en su rechazo.#NoATermoelectricaLosRulos pic.twitter.com/mEdy3r1bus — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 22, 2022

El petitorio, realizado a través de un material audiovisual, contó con el respaldo de Mariela Serey (D6), Carolina Vilches (D6), Janis Meneses (D6),Miguel Angel Botto (D6), Claudio Gómez (D6), Cristóbal Andrade (D6) María José Oyarzún (D7) y Camila Zárate (D7).

«Constituyentes del distrito 6 y 7 decimos «No Piñera. No a la termoeléctrica Los Rulos. Desde el Valle del Marga Marga, y la reserva de la biosfera La Campana-Peñuelas. Nos volvemos a levantar porque no queremos ser zona de sacrificio. No olvidar que parte importante del área de impacto de la termoeléctrica, que recae en un sector de nuestra reserva reconocida por su biodiversidad y endenismo», señalan en el video.

«Por eso le pedimos al Comité de Ministros que sea categórico en su rechazo, porque el proyecto no es sustentable, y no tiene apoyo de la comunidad, porque arrasará con nuestro valle y reserva de la biósfera», indicaron los convencionales.

A este llamado también se sumó la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, quien exhortó al Ejecutivo a que definitivamente, se cierre la puerta al proyecto que hasta ahora ha creado una fuerte incertidumbre en la comunidad.

“Durante muchos años los vecinos, movimientos sociales, autoridades y expertos, hemos luchado para que esta iniciativa no se lleve a cabo, ya que no aporta en nada a la comunidad, ni con la calidad de vida de los vecinos, ni con la salud, ni tampoco con un desarrollo económico productivo, por no generar empleabilidad”, apuntó Flores, citada por Epicentro Chile.

“Hago un llamado y emplazamiento respetuoso, pero con mucha energía al Presidente de la República a que cumpla con el compromiso que hizo con mi persona y los vecinos de Marga Marga en una de sus visitas cuando era candidato presidencial, a no apoyar ningún proyecto contaminante para la zona. Es necesario que se cierren las puertas de forma definitiva a esta iniciativa, a través de sus ministros. No es posible que siga la incertidumbre y menos que sigan apareciendo zonas de sacrificio en Chile. La Región de Valparaíso es reconocida por tener una de las zonas de sacrificio más emblemáticas del país, la que abarca las comunas costeras de Puchuncaví y Quintero, con un largo cordón industrial que ha generado varios episodios de contaminación”, añadió.

Un análisis más profundo

El alcalde de Limache, Daniel Morales, sostuvo que en proyecto de estas características requiere de un análisis más profundo y no que sea debatido de forma apresurada, cómo se estaría realizando.

Además reiteró el rechazo de la comuna y sus autoridades a la instalación de esta iniciativa energética que va en contra de las definiciones de futuro que tiene la comuna en materia de desarrollo y medioambiente, cita G5.

Se conoce que la central operará principalmente con gas natural, pero utilizará petróleo diésel como combustible de respaldo para situaciones de emergencia.

El titular del proyecto argumenta en defensa de éste, que – a diferencia de las centrales termoeléctricas a carbón – generaran un suministro eléctrico seguro y estable, con energía sustentable, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero y con un bajísimo consumo hídrico, refiere Radio U. Chile.