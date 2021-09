Coquimbo: Emprenden acciones para proteger humedales costeros de las tres provincias

La gobernación de la región de Coquimbo anunció la declaración de emergencia climática y medioambiental con la que inició un proceso de catastro para proteger los humedales costeros de las tres provincias, ante cualquier amenaza por eventuales proyectos en el sector.

La instrucción por parte de la mandataria regional, Krist Naranjo, tiene como objetivo impedir que se repitan situaciones que perjudiquen el ecosistema, ya que, a su juicio, el medioambiente requiere de medidas anticipadas, no de improvisación, ni mucho menos acciones tardías.

“Abrimos un proceso para posicionar con esta perspectiva a nuestra región, así como su desarrollo de la mano con la naturaleza hacia la sustentabilidad de las zonas de protección que ya existen y las que debemos crear, que son prioridad también por nuestra condición de crisis hídrica”, puntualizó.

En este sentido, Naranjo sostuvo que “con la declaración de emergencia climática y medioambiental, iniciamos un proceso de catastro de humedales costeros en las tres provincias, revisando la situación actual de cada uno, para luego iniciar gestiones para su preservación«.

Hace unos días se dio a conocer el proceso para declarar oficialmente el humedal de la desembocadura del Río Elqui como un humedal urbano, para garantizar su conservación prístina e inalterable, evitando daños en estos sitios tan vitales para la biodiversidad.

El trámite está a cargo de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente y podría durar hasta seis meses, además de que no es retroactiva, es decir, no impide que se pueda continuar con el proyecto inmobiliario de ISiete que amenaza al humedal, el cual contempla la instalación de dos torres de catorce pisos, 297 departamentos y 246 estacionamiento, con aproximadamente mil nuevos habitantes.

Estas medidas en defensa del ecosistema, responden a las presiones de los vecinos de La Serena y activistas ambientales para exigir a la empresa realizar un Estudio de Evaluación Ambiental, además de una solicitud realizada por la Municipalidad de La Serena, que emitió un oficio al Ministerio de Medio Ambiente.

En esta misma línea, se encuentran las peticiones de parte de la senadora Adriana Muñoz y del diputado Matías Walker para proteger este importante torrente de la Región de Coquimbo considerado “zona protegida”, debido a la importante y diversa presencia de flora y fauna nativa.

Conciencia ciudadana

Durante un operativo de limpieza en el Humedal El Culebrón, realizado este fin de semana, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, resaltó que “tenemos que proteger nuestro humedal y generar conciencia en la gente de mantener lo que se está realizando”.

Por su parte, el coordinador de la Agrupación Conciencia Ecológica, Jorge Ramírez, manifestó que “la gente no quiere entender que esto no es un vertedero. Esto no es culpa del Estado, o del municipio, son las personas y en ese sentido quiero hacer un llamado a que la gente tome conciencia, de cambiar este paradigma que ha afectado tanto a nuestro medio ambiente”.