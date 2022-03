Crisis hídrica: Gobierno de Boric no descarta realizar racionamientos de agua en la Región Metropolitana

En conversación con un grupo de radioemisoras nacionales, el Presidente Gabriel Boric afirmó que en su administración no pueden descartar eventuales racionamientos de agua, detallando en específico la existencia de un problema particular «en el sector oriente» de la capital, Santiago.

«El (ex) Presidente Piñera me advirtió que (…) había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de como venga el invierno», dijo el Mandatario citado por Radio Cooperativa, añadiendo sobre el racionamiento que «yo no lo descarto, y ahí hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías, a utilizar todas las medidas de ahorro posible: no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo».

Respecto a la crisis hídrica y sus causas, el Mandatario postuló que «acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humano, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro, es el uso del agua. Tenemos que mejorar el racionamiento de agua y terminar con la concentración de derechos de agua que existe en ciertos lugares, que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso».

«Cuando nosotros hemos dicho ‘no solo es sequía, también es saqueo’, yo lo reitero: creo que es cierto», añadió Boric.

Sigue leyendo: “Hay que evaluar caso a caso”: Presidente Boric sobre indultos a presos del estallido social