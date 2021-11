Cuatro beneficios del cierre del comercio a las 19 horas: Seguridad, salud mental, tiempo y corresponsabilidad

Este viernes, las trabajadoras y trabajadores del comercio organizados en la Alianza de Trabajadores del Comercio (ATCOMER), se manifestaron nuevamente por el cierre anticipado del comercio en las sedes de los partidos Socialista y Democracia Cristiana, usando ropa de cocineros y cocineras, para acusar a la senadora Carolina Goic y el senador Juan Pablo Letelier de “cocinar” a “espaldas de las y los trabajadores” el proyecto de ley que adelanta el cierre del comercio a las 19 horas -que lleva detenido tres meses en el Senado-, por excluirles de las mesas de trabajo. Exigieron que se les incluya y que se ponga en tabla la próxima semana para su discusión en particular.

Al respecto, Andrés Giordano, dirigente histórico del Sindicato Starbucks y vocero de la Coordinadora No+AFP, quien forma parte de ATCOMER -organización que lleva manifestándose hace más de un mes en distintos centros comerciales del país-, recordó que “primero obstruyeron el avance del proyecto y ahora pretenden discutir entre ellos algo de lo que no tienen idea, porque no saben lo extenuante que resulta salir de nuestros hogares por la mañana y retornar a medianoche, exponiéndonos jornada tras jornada; somos las y los principales afectadas y afectados, ¿y no quieren escuchar lo que tenemos que decir?”.

En esa línea, acusa falta de voluntad política de avanzar en la creación de una buena legislación, y enfatiza cuatro beneficios inmediatos de esta medida para insumar el debate en la Cámara Alta:

Seguridad: “Saliendo a las 19:00 podríamos volver de forma segura a nuestras casas y no a medianoche, cuando hay poca gente en la calle, arriesgando nuestra seguridad en los paraderos y en el transporte público”. Tiempo: “Llegando más temprano a nuestras casa podríamos compartir más tiempo con nuestras familias, aprovechar a nuestras hijas e hijos cuando están despiertos, cuidar a nuestras enfermas y enfermos, o tener momentos de ocio o ejercicio; las posibilidades son infinitas”. Corresponsabilidad: “Esto afectaría a un millón y medio de trabajadores y trabajadoras, donde el 70% son mujeres, muchas de ellas madres que cumplen doble jornada, en el trabajo y en la casa, con las labores domésticas y de cuidado. Queremos construir una sociedad que reconozca esos trabajos y asuma en corresponsabilidad esa carga”. Salud mental: “Al no tener la preocupación de tener que retornar en horarios inseguros a nuestras casas y tener tiempo para la recreación y crianza, nuestra salud mental sería la principal beneficiada. El estrés es causante de enfermedades y eso impacta directamente en la salud pública; por eso, que se trabaje para vivir y no que se viva para trabajar”.

Finalmente, Giordano llamó a votar en las elecciones de este domingo decidiendo “si queremos continuar con jornadas laborales inhumanas, o si las reduciremos para vivir mejor; si queremos un sueldo mínimo justo o continuamos con “la medida de lo posible”; si queremos seguir con las AFP o crear un nuevo sistema de pensiones justo. Es así de simple”.

