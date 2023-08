Diputada Cariola advierte peligroso retroceso político de la Derecha respecto de los mínimos democráticos

Este viernes 25 de agosto se llevó a cabo en la Universidad de Valparaíso el encuentro «Diálogo para la Democracia», en cuya sesión inaugural denominada Democracia y Sistema Político participaron la diputada Karol Cariola, el exdiputado Jaime Bellolio y el PhD en ciencia política, Juan Pablo Luna.

En el conversatorio, la diputada Cariola manifestó su preocupación por «el interés concreto de un sector político -la Derecha chilena- de negar los hechos históricos que acontecieron».

«Yo puedo compartir que haya personas que tengan críticas al gobierno de la Unidad Popular; el propio Presidente Salvador Allende hizo críticas importantes de situaciones que ocurrían durante ese proceso. Pero distinto es tratar, a partir de esa discusión, de borrar los hechos históricos y entrar en una lógica de negacionismo tremendamente peligrosa», afirmó la legisladora del Partido Comunista.

Cariola recordó que el Golpe de Estado en Chile «estaba determinado previo a que el Presidente Allende siquiera pisara La Moneda. Aquí hubo un absoluto intervencionismo extranjero, que se antepuso ante la autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular».

«Está escrito, está desclasificado, está determinado el momento exacto en que Nixon, el 15 de septiembre de 1970, determina que había que dar un Golpe y desestabilizar la democracia en Chile», agregó la parlamentaria.

En este punto, advirtió que ve como «muy peligrosas» las posturas de algunos sectores, «particularmente el Partido Republicano. Las palabras de la diputada Gloria Naveillán no son aisladas. José Antonio Kast visitó a los criminales de Punta Peuco durante mucho tiempo, y sigue reivindicando los crímenes que llevaron adelante».

Por ello, la diputada calificó como un «retroceso político» el cambio de postura de la Derecha: «Incluso el ex Presidente Piñera dijo, 10 años atrás, que hubo aquellos que no hicieron nada para evitar, o incluso apoyaron, lo que estaba pasando. Vemos un retroceso político de la Derecha respecto de mínimos democráticos para el reconocimiento de la historia, vitales para establecer cimientos de garantías de no repetición», indicó Karol Cariola.

