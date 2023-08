La verdad se abre paso: Presidente López Obrador asegura que Allende fue asesinado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró este jueves su postura de que el exmandatario chileno Salvador Allende «fue asesinado» en el golpe de Estado de septiembre 1973,

En su rueda de prensa diaria, el jefe de estado mexicano declaró: “Voy a la ceremonia oficial por los 50 años del Golpe de Estado y el doloroso asesinato, aunque se habla de que fue un suicidio, pero en las circunstancias yo diría que fue un asesinato, un crimen vil, lamentable, del presidente Salvador Allende”.

En 2014, la Corte Suprema de Chile ratificó que Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973, durante el Golpe de Estado del dictador Pinochet, dando por cerrada la investigación sobre su fallecimiento. Sin embargo, López Obrador ha insistido en que Allende fue asesinado por militares golpistas.

Incluso, cuando se refirió a los caso de desaparecidos en México, dijo que la Policia de México no es como la Policía de Chile en los tiempos de Pinochet.

Durante su visita a nuestro pañis, está previsto que AMLO sostenga un encuentro con exiliados chilenos que se refugiaron en territorio mexicano.

Esta cita tendrá lugar el 10 de septiembre en la Casa de México en Chile.

“Vamos a tener una reunión con todos los que estuvieron en el exilio en ese entonces que viven ya en Chile, pero que estuvieron en México porque están muy agradecidos con México, ya hemos hablado del gran respeto, de la admiración a México por su política exterior”, indicó en su conferencia de prensa.

Esta sería la primera vez que López Obrador aterriza en Sudamérica en calidad de mandatario, ya que, desde su arribo al poder, solo ha tenido cinco viajes al extranjero: cuatro veces a Estados Unidos y una breve gira en las que visitó de manera oficial Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba.

La verdad sobre la muerte de Allende se abre paso

El debate sobre la muerte de Salvador Allende sigue abierto con el fin de clarificar si en realidad se trató de un suicidio o fue asesinado, tal y como revelarían varias pruebas y antecedentes del caso.

El libro «Allende, Autopsia de un Crimen» (Ceibo, junio 2023), escrito por el sociólogo, corresponsal de prensa y director de El Ciudadano, Francisco Marín Castro, junto con el médico forense y vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal Luis Ravanal Zepeda, analiza y demuestra con argumentos científicos e históricos irrefutables la falsedad de cada uno de los argumentos que sostienen la versión oficial en la que se asegura que el presidente Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre 1973.

«En esta investigación concluimos que toda la construcción de la historia oficial que sostiene que el presidente Allende se rindió y se suicidó no se basa en hechos verídicos, reales y comprobables», afirmó Marín en entrevista con CNN Chile transmitida el pasado julio.

”Por el contrario, la evidencia da cuenta que él tiene dos disparos de dos armas distintas en su cabeza y que es imposible en esa circunstancia que él se haya podido suicidar. Hay muchos elementos históricos que yo he recogido en la investigación que comprueban que al interior de La Moneda hubo combates muy fuertes y que el propio presidente Salvador Allende fue parte activa en estos combates, que disparó hasta la última bala y lamentablemente la justicia chilena ha obviado estos hechos, pero nosotros los citamos abundantemente en esta investigación», dijo.

Marín relató que llegó a la investigación cuando trabajaba como corresponsal para la revista Proceso de México, la más prestigiosa de a nación latinoamericana. «Le consulté a un amigo que había vivido en el tiempo de la Unidad Democrática, que tema podría ser interesante en el centenario del nacimiento de Salvador Allende en 2008, y me dijo bueno que lo mataron, y me empezó a pasar antecedentes y en ese tiempo comencé a escribir el reportaje» Allende, las dudas sobe su muerte», porque me di cuenta que había muchas cosas que eran contradictorias y que realmente que no alcanzaban para asegurar que lo habían matado y solo abrí el espacio de debate», narró.

Recordó que posteriormente, en septiembre de 2010, el doctor Ravanal publicó su famoso metaanálisis forense que demuestra que Allende tiene dos disparos de dos armas distintas, Un primer disparo en el área frontal y de arma corta, con salida de proyectil en parte posterior de la bóveda craneana que estaba descrita en la autopsia de 1973 «y como para simular el disparo, tiene un segundo disparo en la zona submentoniana con arma de gran potencia que provoca estallido del cráneo».

«Conocí a Ravanal, lo entrevisté y comenzamos a escribir muchos reportajes, uno tras otro, y en 2011 la justicia chilena, sin que mediara querella de la familia o partido, abre una investigación tras requerimiento de la fiscal Beatriz Pedrals y se e inicia el caso Allende, que dura entre enero 2011 y septiembre de 2012 que el juez Mario Carroza. En 2013 cuando ya estaba por cerrarse definitivamente en la Corte Suprema publicamos el primer libro sobre la materia», indicó.

Autopsia revela que Salvador Allende no se suicidó

En sus declaraciones Marín destacó que la investigación que respalda a «Allende, Autopsia de un Crimen», no se basa en una sola prueba. «.Hay una constelación de pruebas que demuestran que Salvador Allende no se suicidó y todo eso ha sido borrado por la historia oficial, Todo el caso Allende ha sido censurado, toda la investigación que contra vierte la historia oficial se ha tapado y ocultado”, afirmó.

Resaltó que incluso Ravanal fue premiado en octubre de 2014 como mejor expositor en el Congreso Mundial de Medicina Legal, que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, por su trabajo sobre la muerte de Allende que se titulaba «Uno o dos disparos y la ciencia forense».

«A nivel mundial se reconoce que el caso Allende constituye un homicidio, pero eso ni siquiera apareció en la prensa chilena», recordó.

¿Quién ha impedido que se sepa la verdad sobre la muerte de Allende?

Recientemente, la senadora Isabel Allende, afirmó que le molestaba las teorías respecto al suicidio de su padre, el Presidente Salvador Allende.

«Me molesta, porque no entiendo ese afán de distorsionar, de dar vuelta, de malinterpretar, de cambiar (no dice que) como si no hubiese dignidad en ese gesto. Mi padre no se quitó la vida porque amaneció deprimido, él enfrentó, resistió desde las 7 y tanto que se traslada a La Moneda hasta las 2:30 de la tarde en que termina el bombardeo (sic / terminó a las 12.15 aprox.). Es un hombre que estuvo allí para demostrar lo que tenía que hacer un Presidente, que ese era su lugar», expresó en entrevista con CNN

Sin embargo, el coautor de «Allende. Autopsia de un Crimen», Francisco Marín, insiste en que exmandatario fue asesinado, mientras responsabiliza a la senadora de impedir que se sepa la verdad.

Señaló que controvertir la versión oficial del suicidio de Salvador Allende no es una razón antojadiza, ni para dar vuelta los hechos, puesto que, su intención es solo revelar antecedentes objetivos, que demuestran que la tesis del suicidio no se asienta en antecedentes concretos ni veraces, sino que es un constructo armado por el Ejército y el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que intervino el sitio del suceso, que ocultó todas las evidencias respecto de cómo había sido su muerte, y montó la escena del suicidio

«La prueba de oro que demuestra la falsedad de la tesis del suicidio la aporta el hecho que Allende tiene dos disparos de dos armas distintas en su cráneo y esto nadie lo ha podido controvertir. Eso está acreditado científicamente. De hecho, el doctor Ravanal recibió el máximo reconocimiento en el Congreso Mundial de Medicina Legal (Seúl, 2014) por su trabajo en que se descarta el suicidio como causa de muerte (…) En nuestro libro «Autopsia de un Crimen» presentamos una constelación de pruebas que demuestran que Allende recibió un tiro de gracia en su frente, y que, estando ya muerto y para simular el suicidio, se le propinó un disparo en la frente. Hay gran cantidad de pruebas forenses y testimonios que ratifican esto», ratificó Marín.

