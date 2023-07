Francisco Marín en CNN: «Hay una constelación de pruebas que demuestran que Allende no se suicidó»

El libro «Allende, Autopsia de un Crimen» (Ceibo, junio 2023), escrito por el sociólogo, corresponsal de prensa y director de El Ciudadano, Francisco Marín Castro, junto con el médico forense y vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal Luis Ravanal Zepeda, analiza y demuestra con argumentos científicos e históricos irrefutables la falsedad de cada uno de los argumentos que sostienen la versión oficial en la que se asegura que el presidente Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre 1973.

«En esta investigación concluimos que toda la construcción de la historia oficial que sostiene que el presidente Allende se rindió y se suicidó no se basa en hechos verídicos, reales y comprobables», afirmó Marín en entrevista con CNN Chile.

”Por el contrario, la evidencia da cuenta que él tiene dos disparos de dos armas distintas en su cabeza y que es imposible en esa circunstancia que él se haya podido suicidar. Hay muchos elementos históricos que yo he recogido en la investigación que comprueban que al interior de La Moneda hubo combates muy fuertes y que el propio presidente Salvador Allende fue parte activa en estos combates, que disparó hasta la última bala y lamentablemente la justicia chilena ha obviado estos hechos, pero nosotros los citamos abundantemente en esta investigación», dijo.

Marín relató que llegó a la investigación cuando trabajaba como corresponsal para la revista Proceso de México, la más prestigiosa de a nación latinoamericana. «Le consulté a un amigo que había vivido en el tiempo de la Unidad Democrática, que tema podría ser interesante en el centenario del nacimiento de Salvador Allende en 2008, y me dijo bueno que lo mataron, y me empezó a pasar antecedentes y en ese tiempo comencé a escribir el reportaje» Allende, las dudas sobe su muerte», porque me di cuenta que había muchas cosas que eran contradictorias y que realmente que no alcanzaban para asegurar que lo habían matado y solo abrí el espacio de debate», narró.

Recordó que posteriormente, en septiembre de 2010, el doctor Ravanal publicó su famoso metaanálisis forense que demuestra que Allende tiene dos disparos de dos armas distintas, Un primer disparo en el área frontal y de arma corta, con salida de proyectil en parte posterior de la bóveda craneana que estaba descrita en la autopsia de 1973 «y como para simular el disparo, tiene un segundo disparo en la zona submentoniana con arma de gran potencia que provoca estallido del cráneo».

«Conocí a Ravanal, lo entrevisté y comenzamos a escribir muchos reportajes, uno tras otro, y en 2011 la justicia chilena, sin que mediara querella de la familia o partido, abre una investigación tras requerimiento de la fiscal Beatriz Pedrals y se e inicia el caso Allende, que dura entre enero 2011 y septiembre de 2012 que el juez Mario Carroza. En 2013 cuando ya estaba por cerrarse definitivamente en la Corte Suprema publicamos el primer libro sobre la materia», indicó.

Constelación de pruebas que demuestran que Salvador Allende no se suicidó

En sus declaraciones Marín destacó que la investigación que respalda a «Allende, Autopsia de un Crimen», no se basa en una sola prueba. «.Hay una constelación de pruebas que demuestran que Salvador Allende no se suicidó y todo eso ha sido borrado por la historia oficial, Todo el caso Allende ha sido censurado, toda la investigación que contra vierte la historia oficial se ha tapado y ocultado”, afirmó.

Resaltó que incluso Ravanal fue premiado en octubre de 2014 como mejor expositor en el Congreso Mundial de Medicina Legal, que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, por su trabajo sobre la muerte de Allende que se titulaba «Uno o dos disparos y la ciencia forense».

«A nivel mundial se reconoce que el caso Allende constituye un homicidio, pero eso ni siquiera apareció en la prensa chilena», recordó.

Al respecto, el periodista de CNN, Pablo Figueroa, resaltó que la investigación se basa en la historia y no en un caso político.

«Es un presidente de Chile, es importante, las pruebas son consistentes y a la mitad del libro es inexpugnable, a Allende lo mataron», dijo.

Francisco Marín ratificó que en el caso Allende es irrefutable la evidencia, «ya que no se pudo explicar como tuvo dos disparos en dos armas distintas y no resolvió el punto».

Indicó que entre los antecedentes figura que Javier Palacios Ruhmann, el militar encargado del asalto y toma del Palacio de la Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, indicó que Allende lo recibió con disparos.

«Además todas las personas que lo acompañaban a dentro de la guardia, fueron asesinadas, el doctor que nunca se separaba de Allende, Aníbal Gartirín dijo que a Allende lo mataron, lo dijo en una entrevista en el diario el País de España en 2008», señaló el director de este medio.

Figueroa preguntó a Marín por qué es importante leer «Allende, Autopsia de un Crimen» y que sus revelaciones pasen a los libros de historia, a lo que respondió: «Es un tema que le importa a toda la sociedad chilena y no se puede construir una verdadera democracia, una sociedad basada en la justicia, si no somos capaces de reconstruir la verdad de los hechos».

«Conocer la verdad de lo ocurrido con un presidente de la República va más allá de un color político, yo creo ue es necesario para renacer como país, para sanar nuestras heridas que se sepa la verdad y haya justicia en este caso fundacional referido a la muerte de Allende», cerró.

