Diputada Pamela Jiles ingresa proyecto para segundo retiro de fondos de las AFP

La diputada Pamela Jiles presentó un proyecto que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

Según indicó el documento de la parlamentaria, la instancia busca hacer frente a las complejidades económicas que genera día a día en las personas la emergencia sanitaria, aludiendo a las «insuficientes» medidas vigentes actualmente hacia los trabajadores del país.

«El Gobierno actual ha desplegado una serie de medidas sanitarias y económicas, algunas perjudiciales para los trabajadores, otras absolutamente insuficientes y la mayoría completamente tardías, por lo que las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia no han encontrado una respuesta adecuada, lo que implica continuar estando en una situación de crisis extrema, de la cual es necesario salir y para ello se requiere actuar con urgencia y de forma excepcional», aseveró la congresista en el escrito.

Jiles, quien presentó el proyecto en conjunto con el diputado independiente Karim Bianchi y René Saffirio, pide que se agregue a la Constitución el siguiente párrafo: «Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, de forma voluntaria y de forma excepcional, a realizar un segundo retiro hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias».

Concretamente, la modalidad se asemeja a la normativa que ya está vigente, y le permitiría a los afiliados:

Retirar un monto máximo de retiro el equivalente a 150 Unidades de Fomento y un mínimo de 35 Unidades de Fomento.

y un mínimo de 35 Unidades de Fomento. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 Unidades de Fomento , el afiliado podrá retirar hasta dicho monto.

, el afiliado podrá En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 Unidades de Fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

«Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias», planteó el proyecto.

Asimismo, quienes deseen retirar el dinero, podrán hacerlo por medio de en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demoras.

«Quienes han generado este proyecto son los ciudadanos y la necesidad de los ciudadanos, y muy particularmente el Gobierno desalmado que no entrega lo que debió entregar al comienzo de esta pandemia que es una renta familiar universal sobre 500 mil pesos para todos los chilenos sin excepción, eso debió ser una obligación del Estado», señaló Pamela Jiles.

En este sentido, señaló que «como el Estado no cumple con su obligación, la abuela lo único que quiere es poder garantizarle el sustento, el pan a quienes están hoy día en su casa pasando necesidades».

Con relación al contenido del proyecto, la parlamentaria detalló que el mismo contempla el pago en una cuota y que, por tanto «beneficia por lo menos a 2.6 millones de personas y toda su familia, es decir, esto hay que multiplicarlo por cuatro o por cinco, y es una diferencia respecto del proyecto anterior, porque yo creo que se demostró que efectivamente las AFP con la presión de la legislación, eran capaces de asumir administrativamente esto».

Jiles sostuvo también que «todavía hay algunas AFP, que sabemos sus nombres, que no cumplen con la ley, y que mientras esas afp no cumplen con la ley, la ministra del Trabajo, me gustaría verla en la cola de esas AFP que no están cumpliendo con la ley, en vez de copuchando en su casa, patas arriba, respecto a si la gente se compra o no televisores, con su plata, que, por lo demás, tienen derecho a hacer lo que quieran con su plata».

«Mientras el Estado no cumple su función, la ministra no va a fiscalizar a esas AFP que no están hoy día cumpliendo con la ley, la Superintendencia tampoco, lo que hace esta diputada es tratar de dar soluciones concretar, materiales, al problema del hambre de la gente y eso es efectivamente el que se entregue en una sola cuota, porque ya se vio que existe la capacidad y que en realidad el entregarlo en dos cuotas, a mi juicio, solo enreda», sostuvo.

