Diputada Sepúlveda por Acusación Constitucional contra Ministro del Interior: “El acuerdo gobierno y camioneros es un tongo político inédito en nuestro país”

La diputada y jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se cuadró con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, tras el acuerdo alcanzado ayer en la Oposición, de incorporar en el libelo “lo que ocurrió en la Municipalidad de Curacautín y la seguridad de las personas que se encontraban en la toma, que fue lo que yo pedí, y porque además esto no es contra el paro de camioneros, sino con el ofrecimiento impresentable y sin miramientos al petitorio de este gremio, en un momento tan crítico de la economía en el país”.

Al respecto, la parlamentaria salió también a despejar las dudas sobre si dicha acusación constitucional se presentará o no, señalando que “se va a presentar esta acusación constitucional, pero con el acuerdo además con estos dos capítulos que a nosotros nos interesaba mucho poder incorporar, uno que es lo que ocurrió en Curacautín con el desalojo de las Municipalidades, y el rol que tuvo el ministro del Interior a este procedimiento; y lo segundo, es qué lo que pasa con este pliego de peticiones que han hecho hoy día los camioneros, que es absolutamente desmesurado, que no tiene relación con las complicaciones que hoy día está sufriendo el país”.

“Para nosotros aquí hay un tongo político, hay un acuerdo entre el gobierno, vía ministro del Interior y los camioneros y tiene dos objetivos, uno es que el gobierno pueda acelerar y poner presión en el Parlamento para poner en discusión un pool de mensajes del Presidente de la República, que son mas bien leyes absolutamente represivas, y lo segundo donde sacan la tajada los dueños de los camiones, en relación a las pérdidas que ellos han tenido”, indicó la legisladora regionalista.

“Esto es absolutamente inédito en nuestro país, y además a uno le llama la atención que el gobierno siempre ha planteado que ellos no negocian cuando existe presión del tipo que ejercieron los camioneros durante su paro. Por lo tanto, a mi no me cabe la menor duda que esto es un tongo político hoy día del ministro del Interior y de los camioneros, pues el resultado obtenido parece a todas luces una planificación absoluta desde el gobierno y desde los propios dirigentes de este gremio”, concluyó la diputada Sepúlveda.

