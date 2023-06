Diputado Giordano tras entrega de carta al Gobierno por reforma previsional: “No es un cheque en blanco”

Este lunes en el Palacio de La Moneda, la “Bancada por la Reforma Previsional” junto a dirigentes de agrupaciones de personas mayores, entregaron al presidente Gabriel Boric, una carta para reafirmar su disposición a sacar adelante prontamente una reforma previsional, ya que “concretar una nueva reforma de pensiones se ha vuelto una urgencia nacional”. Aquí, fueron recibidos en representación del Mandatario por la ministra del Trabajo Jeannette Jara, y el ministro de la Secretaría General de la República, Álvaro Elizalde.

Tras el encuentro, el diputado independiente del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Giordano, sostuvo que «revalidamos este compromiso en un escenario muy adverso, donde existe una oposición que se ha dedicado a trancar la pelota, que no ha presentado propuestas, que se ha restado de los espacios de diálogo y a quienes instamos a tomarse en serio la urgencia que tienen las y los jubilados, que actualmente reciben pensiones miserables”.

A juicio del parlamentario, “es preocupante esta conducta, toda vez que los partidos de oposición han recibido donaciones para campañas de personajes ligados a las AFP, y hoy día, las ideas que les conocemos por sus dichos en prensa son exactamente las mismas de la asociación de AFP. Es decir, mantener el sistema intacto”.

Eso sí, aclaró que “si bien entregamos esta carta por la necesidad de una reforma, esto no es un cheque en blanco. Cualquier reforma de pensiones tiene que tener por lo menos tres objetivos claves para hacerse cargo de la realidad que hoy día tienen las chilenas y chilenos. Primero, subir las pensiones de manera suficiente, no basta con subir $5 mil, $10 mil, $20 mil; que además se haga cargo de las brechas de género, por salario, por esperanza de vida distinta de las mujeres, por la mala distribución social de las labores domésticas y de cuidado; que considere subir las pensiones hoy día, no en 40 años , y que se haga cargo de los jubilados y jubiladas actuales».

Finalmente, señaló que “es valorable la presencia de dirigencias sociales en este hito. El Congreso no puede olvidar que hay actores del mundo organizado que se han movilizado por la sentida demanda de NO+AFP, y que hoy nos demandan transformaciones profundas, no gatopardismo; a ellas hay que escucharlas”.

La carta enfatiza que “ya son 15 años desde la última vez que distintos sectores políticos nos cuestionamos el sistema de jubilación que existía hasta entonces y nos pusimos de acuerdo en cambiar de paradigma. Así, a un sistema individualista que dependía exclusivamente de la capacidad de ahorro de cada cotizante, se le incorporó un elemento básico de protección social que era inexistente hasta ese momento: la solidaridad”.

“Sin embargo -sentencia-, desde entonces ha quedado en evidencia que si bien los cambios fueron en la dirección correcta, no fueron suficientes. Las pensiones de la mayoría de los chilenos no alcanzan para entregar una vejez digna y tranquila y en el caso de las mujeres, sobre todo de aquellas que han cumplido labores domésticas no remuneradas, la situación es aún peor”.

Así, llama al Presidente a “contar con nosotros, que con responsabilidad y diálogo, nos abocaremos los próximos meses en conseguir un acuerdo que logre el objetivo de darle una vejez digna a nuestros compatriotas”.

La misiva fue firmada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social Juan Santana, la presidenta de la Comisión de Hacienda Gael Yeomans; las diputadas Karol Cariola, Alejandra Placencia, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Javiera Morales, Emilia Schneider, Helia Molina , Marta González, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Marcela Riquelme, Claudia Mix y Carolina Marzán; y los diputados Andrés Giordano, Gonzalo Winter, Diego Ibáñez, Boris Barrera, Jaime Mulet, Cristián Tapia, Raúl Soto, Héctor Ulloa, Raúl Leiva, Nelson Venegas, Daniel Manouchehri, Leonardo Soto.

Sigue leyendo: