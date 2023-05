Diputado Giordano y Federación de Trabajadores de Call Center presentaron proyecto para modificar Ley de Teletrabajo

Este jueves 25 de mayo (2023), en el frontis de las oficinas del call center Atento Chile, en la ciudad de Santiago, el diputado independiente Andrés Giordano, junto a la diputada Maite Orsini (RD) y la Federación de Trabajadores de Call Center (Fetracall), presentaron un proyecto de ley para modificar el capítulo de Teletrabajo del Código del Trabajo, con el fin de proteger los derechos de las y los teletrabajadores.

En concreto, la iniciativa busca garantizar y hacer objetivo el pago de los insumos como internet y luz, costos que el empleador debe asumir, pero cuyo monto hoy lo determina arbitrariamente el mismo empleador.

También, el proyecto establece que quienes teletrabajan no tengan jornadas excesivas, restringiendo la excepción de jornada y priorizando la distribución libre de las labores, sin que eso implique quedar exceptuado de tener una reducción de jornada, como establece la recién promulgada ley de 40 Horas.

Asimismo, se busca proteger a los y las teletrabajadoras de sanciones por fallas en la tecnología necesaria para ejercer funciones; que se respete la libertad sindical y el rol del sindicato donde exista, generando procedimientos para que exista información real disponible tanto para el sindicato como para las y los teletrabajadores que quieran contactar a su sindicato; y finalmente, aumentar el tiempo para adecuarse al trabajo presencial a 60 días.

El diputado Andrés Giordano, autor de la iniciativa, explicó que el teletrabajo «es una modalidad que se legisló en un contexto excepcional pero que llegó para quedarse dentro de la normalidad. Sin embargo, durante esa tramitación quedaron varios vacíos y desprotecciones que hoy, sabemos, se han transformado en riesgos y abusos para muchos, y especialmente muchas teletrabajadoras, que son la mayor parte de quién utiliza esta modalidad».

«Por esta razón, en nuestra labor co-legislativa junto a organizaciones como la Fetracall, Maternidad, Vida y Mujer, activistas como Nickol Ortíz (@mamabogada) y otras actorías vinculadas a la materia, hemos desarrollado un trabajo que hoy nos permite presentar un proyecto que corrija la Ley de Teletrabajo, y proteja los derechos de quienes se desempeñan así», agregó el integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara.

En esa línea, Tamara Muñoz, presidenta de Fetracall, indicó que la iniciativa «viene a hacer carne los reclamos y demandas que tiene el mundo sindical en relación a la ley actual, que tiene muchas deficiencias».

«Este proyecto viene a traer una mejoría para las y los teletrabajadores, así que estamos muy contentas y contentos de dar esta noticia, porque este proyecto de ley fue trabajado con las y los trabajadores, recogiendo y concretando los sentires del mundo sindical», añadió Muñoz.

Por su parte, Soledad Toledo, dirigenta del Sindicato de Trabajadores de Empresa Atento Chile S.A., contó que «aquí tenemos mucho teletrabajo, nos dimos cuenta en este tiempo de pandemia, donde ha habido nuevas contrataciones que nacen como teletrabajo, donde estos trabajadores y trabajadoras han quedado en indefensión. No saben ni siquiera a quiénes tienen al lado porque están en sus casas, no conocen a nadie ni tienen un compañero que le comente que algo que no está bien y que tienen un sindicato a quien recurrir, que no es una contraparte débil frente al empleador».

Finalmente, la diputada Maite Orsini, firmante del proyecto, recordó que el teletrabajo, «si bien presenta muchas oportunidades para los trabajadores, también es en varias ocasiones un foco de precarización laboral».

«Este proyecto fortalece algunas herramientas para que el trabajador y la trabajadora puedan ejercer su derecho al teletrabajo sin que esto signifique una sobrecarga, vaya en desmedro de sus labores de cuidado o se traduzca en una excesiva dependencia al empleador en términos del derecho a la desconexión», planteó la legisladora.

La iniciativa también fue firmada por las diputadas Gael Yeomans, Daniela Serrano, Helia Molina, Viviana Delgado, Ana María Gazmuri, Claudia Mix y el diputado Gonzalo Winter.

