Documentalista de Estado Glaciar: “La protección de los glaciares está en manos de nadie”

“Chile no conoce lo que tiene en materia de glaciares”, sostiene la realizadora del documental Estado Glaciar, Thea Sainte-Marie, y agrega que “si bien la Cordillera de los Andes es valorada, no se conoce lo que tiene y no tenemos vinculación con los glaciares”, remata.

Con el subtítulo “Los intereses cambian”, la segunda y última temporada del documental “Estado Glaciar”, trata desde diversos puntos de vista la lucha por la protección de los glaciares.

El primer capítulo de la serie documental hizo un seguimiento al desarrollo de la Ley de protección de Glaciares que se discutió en el parlamento chileno hace unos años y que el gobierno de Sebastián Piñera terminó por retirar. Incluyó también voces territoriales de la resistencia contra Vizcachitas Holding, y la lucha por la protección de los glaciares en un caso bien particular, donde desde la institucionalidad municipal de Putaendo se ha dispuesto presupuesto para realizar investigaciones sobre estos hielos eternos.

Ahora, en exclusiva para Gaceta Ambiental, la periodista Thea Sainte-Marie cuenta que en este segundo capítulo de “Estado Glaciar: Los intereses cambian”, el documental se adentra en el sur austral de Chile, internándose desde la perspectiva más científica en Aysén, los Campos de Hielo y los proyectos como PatagonIce que buscaban la comercialización de los glaciares.

Además se abordan las estrategias y proyectos que buscan la protección de estos cuerpos de hielo, y cómo el cambio de temperatura debido al cambio climático está afectando a los glaciares milenarios, que a su vez está produciendo una serie de otros efectos como vientos y corrientes marinas.

“En el país de la súplica, donde hay que rogar por educación, por salud, se agrega rogar por tener agua y también por la protección de los glaciares y la naturaleza”, sostiene Thea, quien agrega que para ella “Chile debiera tener más científicos investigando sobre la protección de los glaciares”, ya que, por ejemplo, Francisco Ferrando en una sesión de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde se discutía una reforma al Código de Aguas, hizo ver que se podía interpretar como que es factible la intervención de los glaciares al ser agua en estado sólido.

Hay que recordar lo sucedido en la Región de Aysén cuando PatangonIce quiso comercializar los témpanos y desde la SEREMI del MOP expresaron que era legal. Publicación que puede ser observada en una parte del documental. “La protección de los glaciares está en manos de nadie”, concluyó Sainte-Marie.

