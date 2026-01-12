«Dominga, una verdadera historia de terror»: ONG Oceana presentó primer capítulo de serie documental sobre el cuestionado proyecto

El trabajo audiovisual está disponible para toda la comunidad en el canal de YouTube de Oceana Chile.

Autor: Absalón Opazo
«¿Le has perdido el hilo al caso Dominga? ¿Hay tantas noticias que ya no sabes por dónde comenzar?»

Así parte la presentación realizada por la ONG Oceana Chile del primer capítulo de la serie documental «Dominga: Una verdadera historia de terror».

«En este primer episodio de ‘Dominga: Una verdadera historia de terror’, te mostramos cómo Andes Iron, la empresa titular del proyecto Dominga, ha buscado ganarse a la comunidad, omitiendo su amplio historial de acusaciones, conflictos de interés y daño ambiental», indicaron desde la ONG.

Mira el primer capítulo a continuación:

