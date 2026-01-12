«Dominga, una verdadera historia de terror»: ONG Oceana presentó primer capítulo de serie documental sobre el cuestionado proyecto

«¿Le has perdido el hilo al caso Dominga? ¿Hay tantas noticias que ya no sabes por dónde comenzar?»

Así parte la presentación realizada por la ONG Oceana Chile del primer capítulo de la serie documental «Dominga: Una verdadera historia de terror».

El trabajo audiovisual está disponible para toda la comunidad en el canal de YouTube de Oceana Chile.

«En este primer episodio de ‘Dominga: Una verdadera historia de terror’, te mostramos cómo Andes Iron, la empresa titular del proyecto Dominga, ha buscado ganarse a la comunidad, omitiendo su amplio historial de acusaciones, conflictos de interés y daño ambiental», indicaron desde la ONG.

Mira el primer capítulo a continuación:

¿Le has perdido el hilo al caso Dominga? ¿Hay tantas noticias que ya no sabes por dónde comenzar?



Mira aquí el primer episodio de "Dominga: una verdadera historia de terror", y ponte al día con esta trama que aún no termina: https://t.co/PKm7syDecp pic.twitter.com/cJSUQiEla6 — Oceana en Chile (@OceanaChile) January 12, 2026

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano